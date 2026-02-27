Bombeiros salvam idosa de parada cardiorrespiratória no Recanto das Emas

Militares iniciaram o protocolo de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) com o apoio da equipe médica do resgate aéreo. - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por Luiz Francisco*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) reverteu uma parada cardiorrespiratória de uma idosa na tarde desta sexta-feira (27/2). O caso aconteceu na Quadra 304, no Recanto das Emas, por volta das 14h30.

No local, as equipes de socorro encontraram uma senhora de 72 anos em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram o protocolo de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), com o apoio da equipe médica do resgate aéreo.

Os bombeiros conseguiram reverter a parada com a estabilização dos sinais vitais da paciente. A senhora foi transportada por meio terrestre para uma unidade hospitalar de referência, onde passaria por cuidados médicos especializados.

A CBMDF reforça que, em casos de desmaios com ausência de respiração, os cidadãos devem acioná-los imediatamente pelo telefone 190 e iniciar compressões torácicas para a sobrevivência da vítima.



