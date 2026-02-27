Corrida que celebra 200 anos da Câmara dos Deputados abre inscrições

Corrida celebra os 200 anos da Câmara dos Deputados - (crédito: Reprodução: Portal Câmara dos Deputados)

Em comemoração aos 200 anos da Câmara dos Deputados acontece em 17 de maio diversos circuitos que abrangem caminhada e corridas, inclusive, com categoria exclusiva para o público PCD. O regulamento para a corrida e o local para realizar as inscrições podem ser encontrados através deste site.

O evento possui circuitos de 3 km (caminhada sem premiação), 5 km e 10 km. A modalidade de 3km tem faixa etária livre. Já os circuitos de 5 km e 10 km possuem, respectivamente, idade mínima de 14 e 18 anos. Para os atletas menores de idade no circuito de 5km é necessário a autorização escrita de um responsável.

Além disso, também haverá um circuito especial para crianças entre 4 e 13 anos, com largada prevista para às 9h30. Sendo não competitivo, o “Circuito Plenarinho” tem 400 metros de extensão e oferecerá um kit infantil composto por camiseta, número de peito, chip de cronometragem, sacochila, medalha e itens exclusivos da Turma do Plenarinho. As crianças deverão estar acompanhadas por um responsável

A concentração começa às 6h30, com largada a partir das 6h55, começando pela categoria PCD. Segue às 7h para 5km e 10km, e 7h10 para 3km. Os atletas receberão um kit atleta, com sacochila, meia, viseira, camiseta, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. Boné, casaco corta-vento e copo térmico poderão ser comprados à parte.