Mulher morre em acidente em Samambaia Sul, na noite de sexta (27/2)

Capotagem de veículo ocorreu na QR 125, e acidente envolveu mais três vítimas que sofreram apenas escoriações

O grave acidente ocasionou a morte de uma mulher, no local, na QR 125 de Samambaia - (crédito: SOINP/CBMDF/ Divulgação)
O grave acidente ocasionou a morte de uma mulher, no local, na QR 125 de Samambaia - (crédito: SOINP/CBMDF/ Divulgação)

Projetada para fora de um carro capotado, uma mulher morreu nesta sexta (27/2), na QR 125, em Samambaia Sul, perto da construção do terminal do Metrô. O Corpo de Bombeiros do DF atendeu a ocorrência, às 23h10.

Vítima de parada cardiorrespiratória, a mulher teve prontos cuidados dos socorristas, empenhados em protocolos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Ferimentos graves entretanto levaram à morte no próprio local.

Também ocupantes do Chevrolet Ônix capotado, três pessoas, entre elas um menino de oito anos, não tiveram maiores dificuldades de deixar o veículo, logo após o acidente. Com leves escoriações, eles não precisaram de atendimento médico. Não foram apresentadas mais informações sobre as causas do acidente.

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 28/02/2026 10:49
