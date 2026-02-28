Mulher morre em acidente em Samambaia Sul, na noite de sexta (27/2)

O grave acidente ocasionou a morte de uma mulher, no local, na QR 125 de Samambaia - (crédito: SOINP/CBMDF/ Divulgação)

Projetada para fora de um carro capotado, uma mulher morreu nesta sexta (27/2), na QR 125, em Samambaia Sul, perto da construção do terminal do Metrô. O Corpo de Bombeiros do DF atendeu a ocorrência, às 23h10.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vítima de parada cardiorrespiratória, a mulher teve prontos cuidados dos socorristas, empenhados em protocolos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Ferimentos graves entretanto levaram à morte no próprio local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Também ocupantes do Chevrolet Ônix capotado, três pessoas, entre elas um menino de oito anos, não tiveram maiores dificuldades de deixar o veículo, logo após o acidente. Com leves escoriações, eles não precisaram de atendimento médico. Não foram apresentadas mais informações sobre as causas do acidente.





