Trânsito do DF registra uma morte e quatro feridos em menos de 24 horas

O Distrito Federal registrou, entre o fim da tarde de sexta-feira (6/2) e a manhã deste sábado (7/2), quatro acidentes de trânsito que resultaram em uma morte e quatro pessoas feridas. O caso mais grave ocorreu na BR-080, na altura do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, na tarde de ontem (6/2), onde uma colisão entre um caminhão carregado com etanol e um veículo de passeio resultou na morte do condutor do carro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a rodovia, antes totalmente interditada, já teve uma faixa liberada para a circulação. A interdição permanece para garantir a segurança das equipes que trabalham na remoção da carga e do veículo acidentado.

Por meio da Operação Transbordo, a corporação atuou para prevenir possíveis incêndios ou explosões durante a manipulação do líquido inflamável. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves e recusou transporte hospitalar.

Outra ocorrência foi registrada às 9h10 deste sábado (7/2), na Avenida das Nações (DF-004), na altura da ponte Honestino Guimarães. A colisão entre uma motocicleta BMW e um Fiat Siena deixou o motociclista ferido. Ele foi socorrido com escoriações e ferimentos moderados nos braços, e foi levado a um hospital de referência. Os ocupantes do carro também se feriram.



















Pouco antes, às 8h55, outro acidente mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros no km 2 da DF-150, sentido Sobradinho. Uma batida entre um Fiat Argo e um Toyota Corolla resultou no transporte de uma mulher e uma criança ao hospital. Ambas apresentavam dores torácicas causadas pelo impacto do cinto de segurança e escoriações nas pernas, o que causou o fechamento temporário de todas as faixas da via.

Ainda na madrugada de sábado, por volta das 4h05, um Renault Clio capotou na entrada de São Sebastião, no Setor Habitacional Mangueiral. O condutor perdeu o controle da direção. Apesar do susto, ele foi avaliado pelos bombeiros no local e não precisou de transporte hospitalar. Todos os acidentes estão sendo investigados.