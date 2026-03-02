Dia a Dia abre nova loja em Ceilândia nesta quarta-feira

Escolha do endereço para nova unidade do grupo reforça a ligação histórica com a região administrativa - (crédito: Divulgação)

A rede Dia a Dia Atacadista vai ampliar a presença no Distrito Federal com a inauguração de mais uma unidade em Ceilândia. A nova loja, localizada na região norte da cidade, abre as portas nesta quarta-feira (4/3), às 7h, e marca a 36ª operação do grupo e a 20ª no DF.

A escolha do endereço reforça a ligação histórica da empresa com a região. Foi em Ceilândia que a rede consolidou uma de suas primeiras lojas no Distrito Federal, ainda no início da expansão local. Agora, a cidade recebe a quarta unidade do grupo.

O diretor da atacadista, Branco Amaral, afirma que a inauguração representa uma história com a população e com a cidade que acolheu a iniciativa. "Nossa relação com Ceilândia vai muito além das gôndolas, é uma história de acolhimento que começou em 2013. Inaugurar a 4ª loja na cidade é a nossa forma de dizer 'obrigado'. Mais do que desenvolvimento econômico, trazemos a esperança de centenas de novos postos de trabalho. Crescemos com a cidade, investimos nas pessoas e honramos nossas raízes", disse.

Com 3 mil metros quadrados de área total — sendo 1,5 mil m² destinados ao espaço de vendas — a nova loja contará com 16 caixas, incluindo opções de atendimento rápido. O mix reúne mais de 8 mil itens, entre alimentos, produtos de limpeza e utilidades domésticas, além de serviços de açougue, padaria e hortifruti. A loja funcionará em todos os dias da semana, tendo horários de segunda a sábado de 7h às 22h; e aos domingos, das 7h às 20h

Além do reforço na oferta de serviços e produtos para a população, a abertura também movimenta o mercado de trabalho. Segundo a empresa, foram gerados 161 empregos diretos e mais de 300 indiretos para a operação da nova unidade.

Com cerca de 287 mil habitantes, Ceilândia é a região administrativa mais populosa do DF e responde por mais de 10% do Produto Interno Bruto local. A aposta na expansão acompanha o potencial de consumo da região.

O Dia a Dia é considerado um dos maiores atacarejos do Centro-Oeste e mantém lojas no Distrito Federal, em Goiás, Tocantins e Bahia. A origem do grupo remonta à década de 1960, em Padre Bernardo (GO), quando a família Oliveira fundou um pequeno comércio local. Ao longo das décadas, a operação passou por sucessões familiares e mudanças estratégicas até consolidar a marca atual, que há 13 anos atua sob o nome Dia a Dia Atacadista.