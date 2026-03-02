Bombeiros combatem incêndio em carro abandonado na BR-070 em Ceilândia

Por João Pedro Zamora*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na manhã desta segunda-feira (2/3) para atender a um chamado de incêndio na BR 070, em Ceilândia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Presidente do BRB se reúne com distritais para discutir situação do banco

Ao chegarem no local, as equipes verificaram que não havia nenhum ocupante no veículo e realizaram o controle das chamas com uso de uma linha de mangueira.

Leia também: Capotagem na BR-020 deixa três adultos e duas crianças feridas em Planaltina

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para realização da perícia e averiguar o estado do local. Não houve vítimas. Até o momento, também não se sabe as causas do incidente.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe