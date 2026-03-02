PMDF prende suspeito de grilagem de área pública em Planaltina

PMDF prende suspeito por parcelamento irregular de solo e invasÃ£o de Ã¡rea pÃºblica em Planaltina - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o / PMDF)

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ser flagrado realizando o parcelamento irregular de solo público em Planaltina. Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram a invasão da área. Naquele momento, o indivíduo realizava a limpeza de um lote em terreno pertencente ao Estado.

A ação, conduzida por equipes do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), ocorreu na tarde desse domingo (1/3), na Quadra 33 da Vila Nossa Senhora de Fátima, após denúncias recebidas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom). A intervenção faz parte das estratégias da corporação para conter o crescimento urbano desordenado e prevenir danos ambientais em áreas de preservação ou de propriedade pública na região administrativa.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para o registro da ocorrência. Os equipamentos utilizados na atividade ilegal foram apreendidos e apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis. O suspeito poderá responder por crimes contra a administração pública e por parcelamento irregular do solo urbano.