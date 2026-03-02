Hélvia Paranaguá anuncia pré-candidatura à Câmara dos Deputados

Na cerimônia de posse da secretária de Educação do DF, Hévia Paranaguá, no Conselho de Educação, ela anuncia que concorrerá a vaga de deputada federal pelo MDB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, confirmou nesta segunda-feira (2/3) que deixará o comando da pasta para disputar uma vaga de deputada federal pelo MDB nas eleições de 2026. O anúncio foi feito ao Correio durante a abertura da I Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), momento em que ela também assume a presidência da entidade.

"Eu vou me afastar, junto com o governador Ibaneis, para pleitear uma vaga na Câmara dos Deputados, exatamente por entender a importância de nós termos políticas públicas na área da educação voltadas para a realidade e as necessidades dos estados e municípios", declarou.

Professora concursada da rede do DF, Hélvia ocupou diversas funções técnicas e de gestão antes de assumir a secretaria, passando por cargos como a vice-presidência do próprio Consed pelo Centro-Oeste e a presidência do Conselho Fiscal da instituição.

Quanto à sucessão na Secretaria de Educação, o GDF ainda avalia internamente quem será o responsável por conduzir a pasta após a desincompatibilização oficial. Um dos nomes cotados para assumir o cargo é Iedes Braga, subsecretária de Educação Básica.

Por ora, Hélvia permanece à frente da secretaria e do Consed, focando nas pautas de expansão do ensino em tempo integral e na regulamentação do Sistema Nacional de Educação.

Presidência do Consed

A posse de Hélvia Paranaguá marca a primeira vez que o DF lidera o conselho que reúne os secretários de educação de todo o país. Mesmo com a saída prevista para o final de março, a secretária destacou o simbolismo de Brasília sediar o encontro e assumir o protagonismo nas decisões educacionais brasileiras.

"Este será um mandato breve à frente do Conselho, pois minha saída está prevista para 28 de março. Apesar da curta duração, este período é muito significativo para mim, pois a sede é no Distrito Federal e, pela primeira vez, temos um representante na presidência", celebrou.

Durante o evento, a secretária reforçou que o foco da sua gestão à frente do colegiado será a união técnica acima de divisões políticas. "Desejo deixar uma mensagem de união. Juntos, temos maior capacidade de progredir. Quando nos apoiamos mutuamente, sem divisões, as políticas públicas avançam. Aqui, as questões partidárias não têm espaço; o que nos une é o amor pela educação e o desejo de debater os avanços no Brasil", ressaltou a secretária, que já antecipou a realização de uma reunião extraordinária para organizar a transição do comando do Consed.