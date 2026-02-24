Raphaela Peixoto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) publicou nesta terça-feira (24/2) o resultado final das provas discursivas do concurso público que oferta vagas para oficiais combatentes, soldados, oficiais de saúde e integrantes do quadro complementar. A divulgação estava inicialmente prevista para a última sexta-feira (20/2), mas foi adiada conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Também foram divulgadas nesta terça-feira (24/2) as etapas de convocação para a avaliação biopsicossocial, o procedimento de heteroidentificação e a divulgação das decisões sobre recursos interpostos contra o resultado preliminar das provas discursivas. As demais fases do certame seguem o cronograma original, sem alterações.

De acordo com o CBMDF, o total de convocados para essa etapa foi de 45 candidatos. A distribuição por modalidade ficou assim: 172 na ampla concorrência; 69 pessoas com deficiência; 69 pessoas negras; e 35 pessoas hipossuficientes. Em dezembro, o número de provas discursivas corrigidas já havia sido ampliado pela corporação.

O concurso oferece 356 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. São 130 vagas de nível superior para soldado do quadro geral de praças. Também há 20 vagas para bombeiro militar músico; 60 para técnico em enfermagem; e 100 para condutor de viaturas. Para esses cargos, o salário inicial pode chegar a R$ 8,9 mil.

Os editais preveem ainda 23 vagas para oficial cadete, com remuneração inicial de R$ 15,2 mil, além de outras 23 oportunidades, com o mesmo salário, destinadas às áreas de medicina, enfermagem, direito e contabilidade.

A validade do certame será de 18 meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do CBMDF.