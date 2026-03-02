QualificaDF Móvel encerra inscrições para cursos gratuitos no Cruzeiro hoje

Por João Pedro Zamora*

Encerra hoje (2/3) o prazo para as inscrições nos cursos do QualificaDF Móvel, projeto itinerante que promove cursos gratuitos visando capacitar e profissionalizar os participantes. Os cursos começam nesta quarta-feira (4/3) e irão durar 20 dias. Os eventos ocorrerão no estacionamento do Complexo Esportivo do Cruzeiro, com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite. Cada participante pode se inscrever em até dois cursos, desde que esses não ocorram no mesmo turno.

Dentre as opções ofertadas haverão cursos de áreas como empreendedorismo, fotografia, trancismo e mais outros. O projeto abrange desde campos criativos e práticos até técnicas de especialização corporativa, visando ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho. Todo o material para os cursos, incluindo o uniforme, será disponibilizado pela instituição.

As inscrições podem ser realizadas de três formas: presencialmente, na Administração Regional do Cruzeiro, pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) ou pelo WhatsApp (61) 98183-3914.

Gustavo Aires, administrador do Cruzeiro, classificou a iniciativa como uma "oportunidade concreta de transformação social", e reiterou a importância do projeto: "Levar cursos gratuitos e de qualidade para o Cruzeiro significa investir diretamente na autonomia, na geração de renda e no futuro da nossa população".

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe