DF tem manhã ensolarada, mas está sob aviso de chuvas intensas

Bom dia, Brasília! Dia será de sol e chuvas no fim da tarde - (crédito: Ed Alves/CB )

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (2/3), o Distrito Federal amanheceu com nebulosidade, mas o sol logo deu as caras. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 17°C durante a manhã e a máxima deve chegar aos 28°C no decorrer da tarde. Já a umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%.

Embora o dia tenha começado aberto, a tendência é que o tempo feche entre a tarde e a noite, com a continuidade das chuvas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e trovoadas. "A previsão é de chuvas mais intensas, porém pontuais, com foco nas regiões das 'bordas do DF', como Ceilândia, Planaltina, Brazlândia e Paranoá", alerta a meteorologista Lady Custódio.

Para o restante da semana, a condição meteorológica não deve sofrer grandes alterações . "A semana deve continuar com esse padrão de instabilidade", completa Lady. Hoje, está prevista uma força-tarefa emergencial com o objetivo de desobstruir a rede pluvial e recuperar vias em Ceilândia.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva e não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica. Evite a proximidade com materiais condutores de energia e, antes da tempestade, desligue os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, procure abrigo seguro, não estacione embaixo de árvores e evite locais próximos à rede elétrica. Manter-se no interior do carro é uma opção segura. Interessados em receber alertas meteorológicos podem enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, as orientações são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade e aumentar a distância de seguimento. Sob chuva forte, utilize sempre o farol baixo, que garante melhor visibilidade e segurança para todos os usuários da via. Boa semana!