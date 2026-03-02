Grupo Via-Sacra de Planaltina divulga programação para a Semana Santa

O Grupo Via-Sacra ao Vivo de Planaltina-DF já iniciou os preparativos para as celebrações da Semana Santa de 2026, que, este ano, trazem o tema "Nada te aflija! Não estou aqui eu que sou tua mãe?", inspirado em Nossa Senhora de Guadalupe. Após o sucesso de 2025, quando a encenação da Paixão de Cristo reuniu 150 mil fiéis no Morro da Capelinha, a organização mobiliza centenas de atores e voluntários para manter a tradição que atrai multidões anualmente.

O cronograma de ensaios do elenco adulto ocorre no próprio Morro da Capelinha, nos dias 1º, 8, 15 e 22 de março, das 8h às 13h, enquanto a Via-Sacra das Crianças realiza seus preparativos no Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina nas manhãs de sábado, até 21 de março.

A programação oficial aberta ao público começa no dia 28 de março, às 16h, com a Via-Sacra das Crianças no estacionamento do Complexo Cultural de Planaltina. No dia seguinte, 29 de março, a cidade recebe a procissão de Ramos, seguida por celebração eucarística e encenação temática.

Na Quinta-feira Santa, dia 2 de abril, o público poderá acompanhar a encenação da Santa Ceia e a prisão de Jesus, às 20h, também no Complexo Cultural. O ponto alto do evento será na Sexta-feira Santa, 3 de abril, no Morro da Capelinha, com a Celebração da Cruz às 15h e o início da encenação principal às 16h, revivendo os momentos finais da Paixão de Cristo.