InícioCidades DF
paixão de cristo

Grupo Via-Sacra de Planaltina divulga programação para a Semana Santa

Encenações deste ano são inspiradas em Nossa Senhora de Guadalupe. Evento no Morro da Capelinha reuniu 150 mil pessoas na última edição

Via Sacra no Morro da Capelinha em Planaltina, em 2025 - (crédito: Luis Nova /CB/DA Press)
Via Sacra no Morro da Capelinha em Planaltina, em 2025 - (crédito: Luis Nova /CB/DA Press)

O Grupo Via-Sacra ao Vivo de Planaltina-DF já iniciou os preparativos para as celebrações da Semana Santa de 2026, que, este ano, trazem o tema "Nada te aflija! Não estou aqui eu que sou tua mãe?", inspirado em Nossa Senhora de Guadalupe. Após o sucesso de 2025, quando a encenação da Paixão de Cristo reuniu 150 mil fiéis no Morro da Capelinha, a organização mobiliza centenas de atores e voluntários para manter a tradição que atrai multidões anualmente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O cronograma de ensaios do elenco adulto ocorre no próprio Morro da Capelinha, nos dias 1º, 8, 15 e 22 de março, das 8h às 13h, enquanto a Via-Sacra das Crianças realiza seus preparativos no Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina nas manhãs de sábado, até 21 de março.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A programação oficial aberta ao público começa no dia 28 de março, às 16h, com a Via-Sacra das Crianças no estacionamento do Complexo Cultural de Planaltina. No dia seguinte, 29 de março, a cidade recebe a procissão de Ramos, seguida por celebração eucarística e encenação temática.

Na Quinta-feira Santa, dia 2 de abril, o público poderá acompanhar a encenação da Santa Ceia e a prisão de Jesus, às 20h, também no Complexo Cultural. O ponto alto do evento será na Sexta-feira Santa, 3 de abril, no Morro da Capelinha, com a Celebração da Cruz às 15h e o início da encenação principal às 16h, revivendo os momentos finais da Paixão de Cristo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 02/03/2026 13:55
SIGA
x