Espaço Cultural Choro no Eixo

No Dia da Mulher, Elas no Eixo debate protagonismo feminino na música

Evento gratuito no Eixão do Lazer reúne artistas da cena brasiliense para debater trajetórias, desafios e a força das mulheres na construção cultural da capital

Idealizado em 2025 pela Soror Comunicação em parceria com o Choro no Eixo, o projeto nasceu com a proposta de criar espaços de conversa sobre temas centrais do universo feminino - (crédito: Soror Comunicação)
Idealizado em 2025 pela Soror Comunicação em parceria com o Choro no Eixo, o projeto nasceu com a proposta de criar espaços de conversa sobre temas centrais do universo feminino - (crédito: Soror Comunicação)

No próximo domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, Brasília recebe a segunda edição do projeto Elas no Eixo, iniciativa que transforma o Eixão do Lazer em espaço de diálogo, escuta e fortalecimento feminino por meio da cultura. O encontro ocorre das 10h às 12h, no Espaço Cultural Choro no Eixo, com entrada gratuita.

Idealizado em 2025 pela Soror Comunicação em parceria com o Choro no Eixo, o projeto nasceu com a proposta de criar espaços de conversa sobre temas centrais do universo feminino. A estreia foi marcada por um debate sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Agora, a iniciativa avança para uma nova pauta e coloca no centro da discussão o protagonismo das mulheres na música e na cultura produzidas em Brasília.

A edição especial do Dia da Mulher reúne artistas que construíram suas trajetórias dentro da própria cena cultural da capital. O encontro propõe uma conversa aberta sobre caminhos profissionais, desafios estruturais, presença feminina nos espaços culturais e o papel das mulheres na formação da identidade artística brasiliense.

Entre as participações confirmadas estão representantes do grupo Choro Delas, do coletivo Maria Vai Casotras, além da cantora e compositora Jullie Morato, além de outras convidadas da cena local. A proposta é dar visibilidade a histórias reais de mulheres que vivem a música como profissão e expressão cultural.

 
 
 
Elas no Eixo é um espaço de construção coletiva, onde cultura, cidadania e protagonismo feminino se encontram. A iniciativa reforça a importância de ocupar o espaço público com debates que fortalecem redes, ampliam vozes e criam conexões entre mulheres de diferentes trajetórias.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

postado em 02/03/2026 17:23 / atualizado em 02/03/2026 17:49
