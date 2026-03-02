No Dia da Mulher, Elas no Eixo debate protagonismo feminino na música

Idealizado em 2025 pela Soror Comunicação em parceria com o Choro no Eixo, o projeto nasceu com a proposta de criar espaços de conversa sobre temas centrais do universo feminino - (crédito: Soror Comunicação)

No próximo domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, Brasília recebe a segunda edição do projeto Elas no Eixo, iniciativa que transforma o Eixão do Lazer em espaço de diálogo, escuta e fortalecimento feminino por meio da cultura. O encontro ocorre das 10h às 12h, no Espaço Cultural Choro no Eixo, com entrada gratuita.

Idealizado em 2025 pela Soror Comunicação em parceria com o Choro no Eixo, o projeto nasceu com a proposta de criar espaços de conversa sobre temas centrais do universo feminino. A estreia foi marcada por um debate sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Agora, a iniciativa avança para uma nova pauta e coloca no centro da discussão o protagonismo das mulheres na música e na cultura produzidas em Brasília.

A edição especial do Dia da Mulher reúne artistas que construíram suas trajetórias dentro da própria cena cultural da capital. O encontro propõe uma conversa aberta sobre caminhos profissionais, desafios estruturais, presença feminina nos espaços culturais e o papel das mulheres na formação da identidade artística brasiliense.

Entre as participações confirmadas estão representantes do grupo Choro Delas, do coletivo Maria Vai Casotras, além da cantora e compositora Jullie Morato, além de outras convidadas da cena local. A proposta é dar visibilidade a histórias reais de mulheres que vivem a música como profissão e expressão cultural.

Elas no Eixo é um espaço de construção coletiva, onde cultura, cidadania e protagonismo feminino se encontram. A iniciativa reforça a importância de ocupar o espaço público com debates que fortalecem redes, ampliam vozes e criam conexões entre mulheres de diferentes trajetórias.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite