Mãe denuncia maus-tratos em creche credenciada em Sobradinho II

Manuela Sá*

A técnica de enfermagem Gessicarla de Almeida, mãe de um menino de dois anos, denunciou uma creche em Sobradinho II após maus-tratos sofridos pelo filho. Na última quinta-feira (26/2), desconfiados de que algo estava acontecendo na instituição, ela e o marido esconderam um aparelho de escuta na mochila da criança. Os registros comprovaram os maus-tratos sofridos.

A mãe conta que, durante as duas semanas em que o filho frequentou a creche credenciada à Secretaria de Educação do DF, ela notou uma mudança de comportamento na criança. O menino sempre chorava quando voltava das aulas, chegava em casa com fome e ficava desesperado quando passava na frente do local. Ao mostrar a mochila para o filho, sinalizando que era hora de ir para a instituição, o menino falava “Mamãe, não quero ir para a ‘colinha’”. Os pais, ao observarem essas mudanças e depois de verem uma reportagem sobre maus-tratos em creche, decidiram colocar um equipamento de escuta na mochila do filho.

O aparelho foi colocado na última terça-feira (24/02), mas os pais só conseguiram escutar os áudios na quinta. No mesmo dia, registraram um boletim de ocorrência. Nos áudios, é possível ouvir o menino chorando e pedindo por sua mãe. Também é audível uma das cuidadoras falando “Pode chorar que sua mãe não vai te buscar” e “Por mim, pode morrer de chorar”. Uma delas imitava os choros e gritos da criança e batia a mão na mesa para fazer com que a criança comesse.

Na quinta, Gessicarla foi conversar com a direção da unidade. “Ela ficou espantada e disse que ia verificar as câmeras de segurança”, conta a mãe. Quando Gessicarla foi buscar o filho, ele estava mancando. Segundo a técnica de enfermagem, ele não tinha saído de casa daquela forma. Os pais levaram o menino para o Hospital Regional de Sobradinho e, depois de irem à delegacia, foram orientados a ir ao Instituto Médico Legal (IML) fazer exame de corpo e delito.

A mãe fala sobre os impactos psicológicos deixados. “Meu filho acorda à noite chorando. De manhã, quando vou vesti-lo, ele pede para não ir à creche. Ele não fazia isso antes. É uma criança muito esperta, gosta de brincar e conversar”, relata Gessicarla.

Os pais pretendem marcar uma consulta psciológica para garantir o bem-estar do filho. Eles também têm sentido os efeitos do período: "Desde quinta que não como nem durmo direito. O trauma ainda está recente. Não consigo ouvir mais os áudios e escutar o que falaram para o meu filho”.

Respostas

Em comunicado, a creche informa que reafirma o "absoluto repúdio a qualquer conduta que desrespeite a integridade física e emocional das crianças. Assim que tomamos ciência da denúncia, adotamos medidas imediatas e enérgicas: todas as profissionais relacionadas foram desligadas de suas funções”.

Ainda em comunicado, falaram que “para evitar que situações como essa se repitam, estamos promovendo o aprimoramento dos nossos protocolos de monitoramento. Nossas salas já contam com câmeras de segurança que realizam gravação de imagens. Imediatamente, providenciaremos a instalação de equipamentos que permitam também a captação de áudio, como medida complementar de proteção e transparência”.



A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) confirma que as funcionárias envolvidas com o caso foram desligadas. Em nota, a pasta informa que "não identificou nenhuma Ouvidoria registrada sobre o caso. A Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias (CMAP) da SEEDF, junto à Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, acompanhará a situação, e caso sejam confirmadas irregularidades, as medidas cabíveis serão aplicadas nos termos da legislação vigente e do termo de colaboração com a OSC responsável". A Organização da Sociedade Civil (OSC) que gere a unidade é o Instituto Vitória Régia.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates