"Não existe dor maior que perder um filho", diz mãe de Rodrigo Castanheira

Em relato publicado nas redes sociais, Rejane Fleury desabafa sobre a dor da perda e pede justiça após a morte do filho em 7 de fevereiro, ocorrida depois de 16 dias internado na UTI

Rodrigo Castanheira morreu após 16 dias internado - (crédito: Material cedido ao Correio )

A mãe de Rodrigo Castanheira, Rejane Fleury, expressou a dor profunda que enfrenta desde a morte do filho. O texto, publicado nas redes sociais neste final de semana, comoveu amigos, familiares e internautas, e reforçou o pedido da família por justiça.

O adolescente foi agredido por Pedro Arthur Turra Basso na saída de uma festa em Vicente Pires e morreu dias depois em decorrência das agressões. 

“Minha família está despedaçada. Minha dor está dilacerante. Não existe dor maior que uma mãe perder um filho”, escreveu na mensagem, marcada por emoção e indignação. No desabafo, ela descreve Rodrigo como um jovem “cheio de vida, alegre, divertido”, cuja trajetória foi interrompida de forma brutal.

Rejane afirmou que a perda afetou toda a estrutura familiar. “Estamos despedaçados e nunca seremos os mesmos. A vida dele acabou, a minha também e da irmã e do pai dele”, declarou. Segundo ela, o sofrimento é constante. “Nunca mais terei meu filho comigo, não paro de chorar.”

No texto, a mãe também cobra justiça e responsabilização. “Nada justifica essa atrocidade feita com ele. Mas Deus, com sua justiça, irá punir todos os responsáveis pelo assassinato do meu filho”, afirmou.

A publicação reforça o apelo da família para que o caso seja esclarecido, e os envolvidos respondam judicialmente pelo crime.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 02/03/2026 14:23
