"Grande onda" contra Irã está por vir, diz Trump em entrevista

"Estamos dando uma surra neles. Acho que está indo muito bem. É muito poderoso. Temos as melhores forças armadas do mundo e estamos usando", afirmou o republicano na entrevista - (crédito: MANDEL NGAN /AFP)

Após bombardeios que vitimaram o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que "grande onda" contra o país ainda está por vir. Declaração foi dada em entrevista à CNN nesta segunda-feira (2/3). "Ainda nem começamos a atingi-los com força. A grande onda ainda nem chegou", ameaçou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Estamos dando uma surra neles. Acho que está indo muito bem. É muito poderoso. Temos as melhores forças armadas do mundo e estamos usando”, afirmou o republicano na entrevista. Ele apontou ainda que não pretende que a guerra se prolongue por muito tempo. "Sempre achei que seriam quatro semanas. E estamos um pouco adiantados em relação ao cronograma".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Questionado pelos jornalistas se os EUA estariam fazendo algo para ajudar o povo iraniano em uma possível transição política, Trump disse que sim, mas alegou que a prioridade agora é que todos os moradores fiquem em casa.

Em contrapartida, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os ataques estadunidenses não têm como objetivo a mudança de regime no Irã. "Esta não é uma suposta guerra de mudança de regime, mas o regime certamente mudou e o mundo está melhor por causa disso", afirmou em pronunciamento.

Os ataques se intensificaram desde sábado, partindo do Irã, EUA e Israel, e se expandindo pelo Oriente Médio. Nesta segunda, o governo iraniano afirmou que teria atacado 500 alvos militares americanos e israelenses desde o início do confronto.