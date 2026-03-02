Chaiany volta atrás, elogia Ana Paula e reconhece erro após virar as costas - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O clima de introspecção tomou conta da área externa do "BBB 26" nesta segunda-feira (2).

Sozinha, enquanto fumava, Chaiany Andrade colocou para fora pensamentos que vinham amadurecendo sobre sua relação com Ana Paula Renault, e não poupou reflexões sobre os próprios erros no jogo.

Em voz alta, a sister reconheceu qualidades na veterana e demonstrou arrependimento pelo embate recente entre as duas.

“Porque, pra mim, ela tem coração, ela sente as coisas. Eu não entendo. Ela só mandou eu subir… tava com raiva porque fiz bost*, falei merd*. Ela estava no direito dela. Eu subi [mudou para o quarto de cima], eu sou fraca”, declarou, assumindo responsabilidade pela tensão.

O desgaste ganhou força depois do Almoço do Anjo da semana anterior.

Na ocasião, Babu se incomodou com a proximidade de Chaiany com Samira, Ana Paula e Milena, posicionando-se de forma contrária à movimentação da sister dentro da casa.

A situação se agravou no "Sincerão". Embora mantivesse conversas estratégicas e se apresentasse como aliada de Ana Paula, Chaiany optou por retirar as então parceiras de suas prioridades na dinâmica, selando de vez o rompimento.

A mudança brusca repercutiu fora da casa. Até agora, Ana Paula e o grupo não receberam uma explicação direta sobre o motivo de Chaiany e Solange Couto terem se afastado repentinamente.

Nos bastidores da convivência, a principal suspeita recai sobre a influência de Babu na decisão das ex-aliadas.