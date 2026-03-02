Vai de Graça completa um ano com mais de 38,2 milhões de viagens

Em 2025, o programa registrou 31,6 milhões de acessos. Nos dois primeiros meses deste ano, os ônibus e metrô do DF receberam mais de 6,1 milhões de embarques - (crédito: | Foto: Divulgação/Semob-DF)

O programa Vai de Graça completou um ano neste domingo (1º/3), com mais de 38,2 milhões de viagens sem a cobrança de passagens no transporte público coletivo do DF. Em 12 meses, o programa teve 84 dias de gratuidade, incluindo domingos, feriados e as datas em que o benefício foi estendido por meio de decreto do GDF.

Em 2025, o programa registrou 31,6 milhões de acessos. Nos dois primeiros meses de 2026, os ônibus e metrô do DF receberam mais de 6,1 milhões de embarques. Incluído nesse total, o metrô recebeu 4,2 milhões de acessos, sendo 3.518.894 embarques em 2025 e 772.950, em 2026.

No último domingo, o movimento foi de 456.773 acessos, sendo um total de 38.249.926 viagens gratuitas. Comparando os domingos de maior movimento em 2025 com as datas correspondentes em 2024, o movimento de passageiros cresceu em mais de 205 mil acessos por dia, passando da média de 272.660 para a média de 478.235 viagens de graça. Um aumento de mais de 75% na quantidade de viagens aos domingos com o Vai de Graça.

De acordo com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), nos feriados, o movimento de passageiros também cresceu com as passagens de graça. A virada do ano para 2025 registrou 132 mil viagens nos ônibus e metrô, subindo para 280 mil no réveillon de 2026, um aumento de 112%. No feriado da Proclamação da República (15/11) subiu de 358 mil para 595 mil viagens de um ano para o outro.

O secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, afirmou que o programa exigiu adequações operacionais, mas que o sistema demonstrou a eficiência do transporte coletivo da capital, sem registros de intercorrências nos períodos de maior movimentação, como o carnaval, a Semana Santa e as festas de fim de ano.

“O Vai de Graça faz parte de uma importante política pública de transferência de renda que o GDF proporciona para quem depende do transporte coletivo na capital. Além dos subsídios e da integração, que mantêm as passagens sem reajuste há mais de seis anos, o Vai de Graça veio para que os trabalhadores e suas famílias possam se deslocar aos domingos e feriados sem pagar passagem. Assim, as pessoas podem participar de eventos, conhecer pontos turísticos, visitar parentes ou até fazer compras, beneficiando também a economia local”, afirmou o secretário.