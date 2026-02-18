Vai de Graça registra mais de 2,4 milhões de acessos durante o carnaval do DF

A gratuidade começou à zero hora de sábado (14/2) e se estendeu até às 23h59 de terça-feira (17/2). - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Durante o Carnaval 2026, o sistema de transporte público coletivo do DF registrou grande movimentação de passageiros, com a população se beneficiando do programa Vai de Graça por quatro dias seguidos. Foram 2.469.056 acessos nos ônibus e no metrô da capital. Mais uma vez, a população aproveitou a gratuidade no transporte coletivo para frequentar os eventos realizados por todo o Distrito Federal.

Os ônibus tiveram 2.129.494 embarques nos quatro dias de folia, enquanto o metrô registrou 339.562 acessos. No carnaval anterior, foram 2.252.038 viagens nos coletivos e 306.099 acessos no metrô. A segunda-feira (16/2), com os ônibus circulando em horários de dia útil e o metrô com viagens até 1h da madrugada, foram transportados 722.088 passageiros em todo o DF. Houve uma pequena redução de 3,4% no total de viagens, com impacto na segunda-feira e na terça-feira de carnaval.

A gratuidade no transporte público coletivo do DF durante o carnaval é prevista no Decreto do GDF nº 46.924/2025, o mesmo que instituiu o programa Vai de Graça aos domingos e feriados. A gratuidade começou à zero hora de sábado (14/2) e se estendeu até às 23h59 de terça-feira (17/2).

Com as passagens de graça durante todo o período de carnaval, o transporte público do DF funciona com reforço de viagens ao longo do dia e na dispersão do público para atender a demanda de passageiros. Em 2025, a Semob determinou o reforço de frota com 90 veículos a mais. Este ano, foram disponibilizados 110 veículos a mais para atender às viagens extras.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF)