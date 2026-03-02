Idosa fica em estado grave ao ser atropelada no DF; motorista fugiu

Uma idosa de 68 anos está internada em estado gravíssimo após ser atropelada em frente ao condomínio Total Ville, na Estância, em Planaltina. Câmeras de segurança flagraram o acidente e registraram a fuga do motorista do carro. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

O atropelamento ocorreu na noite de sábado (28/2). As câmeras do circuito mostram a idosa caminhando na rua com algo em mãos. Ela anda bem próximo à calçada, quando um carro preto a atinge de lateral. A mulher cai e é ajudada por populares.

O carro do motorista é um Sedan preto. O homem fugiu sem prestar socorro. A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) informou que instaurou um inquérito para apurar o fato. Segundo a PCDF, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho, onde permanece hospitalizada em estado grave, apresentando lesões significativas, incluindo laceração hepática e fraturas.

O veículo supostamente envolvido foi apresentado na delegacia e submetido à perícia. O condutor poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro no trânsito e evasão do local do acidente.

