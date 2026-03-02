InícioCidades DF
Acidente

Idosa fica em estado grave ao ser atropelada no DF; motorista fugiu

Câmeras de segurança flagraram o acidente e registraram a fuga do motorista do carro. A Polícia Civil instaurou um inquérito

Mulher foi socorrida por populares - (crédito: Material cedido ao Correio)
Mulher foi socorrida por populares - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma idosa de 68 anos está internada em estado gravíssimo após ser atropelada em frente ao condomínio Total Ville, na Estância, em Planaltina. Câmeras de segurança flagraram o acidente e registraram a fuga do motorista do carro. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O atropelamento ocorreu na noite de sábado (28/2). As câmeras do circuito mostram a idosa caminhando na rua com algo em mãos. Ela anda bem próximo à calçada, quando um carro preto a atinge de lateral. A mulher cai e é ajudada por populares.

O carro do motorista é um Sedan preto. O homem fugiu sem prestar socorro. A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) informou que instaurou um inquérito para apurar o fato. Segundo a PCDF, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho, onde permanece hospitalizada em estado grave, apresentando lesões significativas, incluindo laceração hepática e fraturas.

O veículo supostamente envolvido foi apresentado na delegacia e submetido à perícia. O condutor poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro no trânsito e evasão do local do acidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 02/03/2026 18:09
SIGA
x