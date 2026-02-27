InícioCidades DF
Prisão

Ladrão que aterrorizava Vale do Amanhecer com facão é preso em Planaltina

O homem é um velho conhecido da vizinhança, tendo praticado diversos outros crimes

Homem roubou uma padaria antes de ser preso - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um homem que utilizava um facão para ameaçar e roubar pessoas e lojas no Vale do Amanhecer, em Planaltina, foi preso na manhã desta sexta-feira (27/2). Conhecido na região, o homem foi preso em flagrante após roubar uma padaria da região. 

Veja o vídeo:

Em um vídeo divulgado pela Polícia Militar, é possível ver que o homem mantinha um modus operandi, sempre ameaçando as vítimas enquanto portava uma faca ou facão. 

A padaria em que fez seu último roubo já tinha sido assaltada por ele um mês antes, no dia 26 de janeiro. Câmeras do estabelecimento registraram que o homem entra no local e pega R$ 500 da caixa registradora, além de alguns itens da prateleira.

O homem era conhecido na região, tendo assaltado diversas residências, farmácias, oficinas e outros comércios, utilizando a sua marca registrada, um facão que usava para ameaçar e coagir suas vítimas. 

Após praticar o crime na padaria, o assaltante voltou para sua casa, também em Planaltina. A polícia já vinha investigando o suspeito e conseguiu rastreá-ló após o roubo, o prendendo em flagrante.  Além desse novo crime, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade também estava aberto contra ele. 

Saiba Mais

 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 27/02/2026 22:52
