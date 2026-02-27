Ladrão que aterrorizava Vale do Amanhecer com facão é preso em Planaltina

Um homem que utilizava um facão para ameaçar e roubar pessoas e lojas no Vale do Amanhecer, em Planaltina, foi preso na manhã desta sexta-feira (27/2). Conhecido na região, o homem foi preso em flagrante após roubar uma padaria da região.
Veja o vídeo:
Em um vídeo divulgado pela Polícia Militar, é possível ver que o homem mantinha um modus operandi, sempre ameaçando as vítimas enquanto portava uma faca ou facão.
A padaria em que fez seu último roubo já tinha sido assaltada por ele um mês antes, no dia 26 de janeiro. Câmeras do estabelecimento registraram que o homem entra no local e pega R$ 500 da caixa registradora, além de alguns itens da prateleira.
O homem era conhecido na região, tendo assaltado diversas residências, farmácias, oficinas e outros comércios, utilizando a sua marca registrada, um facão que usava para ameaçar e coagir suas vítimas.
Após praticar o crime na padaria, o assaltante voltou para sua casa, também em Planaltina. A polícia já vinha investigando o suspeito e conseguiu rastreá-ló após o roubo, o prendendo em flagrante. Além desse novo crime, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade também estava aberto contra ele.
