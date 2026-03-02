Semob-DF amplia linhas de ônibus para Taguatinga Sul e Arniqueira

As alterações serão apenas nas linhas de ônibus operadas pela empresa Marechal - (crédito: Divulgação/Semob-DF)

Por Luiz Francisco*

A partir desta terça-feira (3/2), Taguatinga Sul e Arniqueira contam com três novas linhas de ônibus. Além disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) reforçou viagens em quatro linhas existentes, com nove opções de horários, todas operadas pela empresa Marechal, e que não funcionam aos domingos.

A nova linha 305.1 vai ser operada pela empresa Marechal e fará a viagem entre Taguatinga Sul e Rodoviária do Plano Piloto. O itinerário passa pela EPTG, Setor Policial Sul e W3 Sul, para reforçar duas linhas existentes: 0.305 (SIG/W3 Sul) e a 0.306 (Rodoviária Eixo). Serão 28 viagens por dia em dias úteis e 22 aos sábados, e todos nos sentidos de ida e volta. A tarifa custará R$ 5,50.

Outra linha nova é a 306.08, com o itinerário entre Taguatinga Sul e o Guará I e II, que passa pelo Pistão Sul e EPTG. A nova opção é um deslocamento entre as regiões para reforçar o atendimento aos passageiros nos horários de pico (manhã e tarde). Por dia, será 23 viagens (sendo 11 na ida e 12 na volta) de segunda a sexta, e 12 aos sábados (cinco na ida e sete na volta). O valor da tarifa será de R$ 3,80.

Arniqueira também recebe uma novidade. A linha 306.7, que fará viagens para o Guará II - I (Av. Contorno), que passa pelo Bernardo Sayão. A opção é um reforço nos horários de pico. O itinerário conta com 18 viagens por dia, em dias úteis, e oito aos sábados (3 na ida e 5 na volta). A passagem também custará R$ 3,80.

Mais viagens

Algumas linhas de Taguatinga Sul receberam ampliação no itinerário. Sendo elas: a 0.306 (acréscimo de uma viagem que sai da Rodoviária do Plano Piloto, em dias úteis); o 306.1 (aumento de duas viagens, sendo uma na ida e outra na volta, de segunda a sexta); o 306.2 (acréscimo de quatro viagens, sendo três na ida e uma na volta, em dias úteis); e o 306.5 (aumento de duas viagens, uma em cada sentido, de segunda a sexta).

Confira o horário das novas linhas:

305.1 – Taguatinga Sul (Centro)/Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – W 3 Sul)

Dias úteis

Saindo do Terminal de Taguatinga Sul: 5h28, 6h44, 8h, 9h16, 10h32, 11h48, 13h04, 14h20, 15h30, 16h50, 18h08, 19h24, 20h40 e 21h56.

Saindo da Rodoviária do Plano Piloto: 6h44, 8h, 9h16, 10h32, 11h48, 13h04, 14h20, 15h36, 16h46, 18h06, 19h24, 20h40, 21h56 e 23h12.

Sábados

Saindo do Terminal de Taguatinga Sul: 6h10, 7h30, 8h40, 10h, 11h20, 12h30, 14h, 16h40, 17h50, 18h58, 20h08 e 22h26.

Saindo da Rodoviária do Plano Piloto: 7h26, 8h46, 9h56, 11h16, 12h36, 13h46, 15h28, 17h56, 19h06, 20h14, 21h24 e 23h35.

306.7 – Taguatinga Sul/Arniqueira/Guará II – I (Av. Contorno – Bernardo Sayão)

Dias úteis

Saindo do Terminal de Taguatinga Sul: 5h10, 5h20, 5h30, 5h40, 5h50, 6h, 6h15, 6h30 e 7h15.

Saindo do Terminal do Guará I: 18h50, 19h10, 19h30, 19h50, 20h05, 20h15, 21h, 22h e 0h30.

Sábados

Saindo do Terminal de Taguatinga Sul: 5h10, 5h20 e 5h35.

Saindo do Terminal do Guará I: 15h, 19h15, 21h30, 22h e 22h30.

306.8 – Taguatinga Sul (Pistão)/EPTG/Guará I – II (Av. Central)

Dias úteis

Saindo do Terminal de Taguatinga Sul: 5h, 5h10, 5h20, 5h30, 5h40, 5h50, 6h, 6h10, 6h20, 6h30 e 6h40.

Saindo do Terminal do Guará II: 18h55, 19h10, 19h25, 19h55, 20h25, 22h30, 22h55, 23h20, 23h40, 0h e 0h20.

Sábados

Saindo do Terminal de Taguatinga Sul: 5h30, 5h55, 6h10, 6h25 e 6h40.

Saindo do Terminal do Guará II: 17h55, 18h30, 19h05, 19h50, 21h35, 22h10 e 22h50.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado