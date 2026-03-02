Exposição "100 anos – A Festa" encerra em Brasília neste domingo

A exposição “100 anos – A Festa”, do artista pernambucano Corbiniano Lins, está em cartaz no Espaço Oscar Niemeyer, em Brasília, e segue aberta ao público até o próximo domingo (8/3). Com entrada gratuita, a mostra reúne obras que celebram o universo festivo brasileiro, ao mesmo tempo em que provocam reflexões sobre identidade, memória e pertencimento.

Sob curadoria de Bruna Pedrosa e Eduardo Dimitrov, a exposição apresenta um recorte da trajetória de Lins, artista negro pernambucano ligado ao movimento modernista, conhecido pela força visual e pelo diálogo com referências culturais do Nordeste, construiu narrativas marcadas pelas cores intensas, personagens híbridos e obras que transitam entre o lúdico e o crítico.

A proposta é ampliar o olhar do público para além do espetáculo visual, estimulando uma leitura sensível sobre os significados simbólicos das manifestações populares, o que era remetido apenas como celebração, ganha camadas mais profundas. Alegria, excesso e caos entrelaçadas com questões sociais e políticas, revelando contradições que atravessam a realidade brasileira.

Trazendo a produção pernambucana ao centro do debate cultural brasiliense, a curadoria organiza as obras de modo a evidenciar esse caráter multifacetado da celebração, aproximando arte e espaço público ao ocupar um dos principais equipamentos culturais da capital.

Além da visitação, a exposição conta com equipe permanente de educadores e prevê a realização de oficinas ao longo do período expositivo. Escolas e grupos interessados podem agendar visitas pelo telefone/WhatsApp (81) 99724-6281.

Exposição: “100 anos – A Festa”, de Corbiniano Lins

Local: Espaço Oscar Niemeyer – Brasília (DF)

Período: até 8 de março de 2026

Entrada: gratuita

