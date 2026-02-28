DF terá edição especial do Dia da Mulher com serviços no DF nesta terça (3/3)

Em alusão ao Mês Internacional da Mulher, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza, nesta terça-feira (3/3), uma edição especial do projeto Dia da Mulher. A iniciativa acontece das 8h às 14h, no Nuclão da instituição, no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), e reforça o compromisso da Defensoria com a promoção da cidadania, da dignidade e do acesso a direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade. Criada em maio de 2023, a ação chega à 32ª edição somando mais de 58 mil atendimentos realizados.

Entre os destaques desta edição estão a distribuição de uma tonelada de alimentos, a entrega de roupas, calçados e acessórios por meio do Bazar da Mulher e a concessão de ingressos para o Cine Brasília. A programação inclui ainda apresentações culturais da Escola de Música de Brasília, além da entrega de kits de autocuidado, plantas ornamentais doadas pela Novacap, kits de higiene bucal e a participação da Carreta Odonto Sesc, em uma mobilização que envolve servidores, membros e parceiros da Defensoria.

O Dia da Mulher da DPDF oferece uma ampla gama de atendimentos jurídicos especializados, como orientação nas áreas de Família e Saúde, mediação e conciliação, requerimento de passe livre para mulheres vítimas de violência, ações iniciais, exames gratuitos de DNA para reconhecimento de paternidade e acompanhamento psicossocial. Também estarão disponíveis atendimentos previdenciários relacionados ao INSS e ao BPC/Loas, além de apoio em demandas de moradia, regularização habitacional e encaminhamento à rede de proteção.

A iniciativa reúne ainda diversos órgãos parceiros para garantir serviços de cidadania, como emissão de documentos, orientações sobre transporte, energia, saneamento, tributos e regularização cadastral. Na área da saúde, haverá multivacinação, consultas médicas, exames preventivos, avaliações físicas, terapias integrativas e atendimentos odontológicos. O evento contempla, ainda, ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, mães atípicas e à diversidade étnico-racial e LGBTQIAPN+.

A programação também aposta na autonomia econômica e no bem-estar, com vagas de emprego, orientação profissional, acesso a microcrédito, inscrições em cursos profissionalizantes, serviços bancários, renegociação de dívidas e atividades de autoestima, como corte de cabelo, design de sobrancelhas, cuidados faciais e oficinas educativas. A proposta é oferecer, em um único espaço, acolhimento, informação e oportunidades para fortalecer a vida das mulheres do Distrito Federal.