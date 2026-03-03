InícioCidades DF
SORTEIO

Mega-Sena acumula pela 9ª vez e prêmio chega a R$ 160 milhões

Próximo sorteio vai acontecer nesta terça (3/3), às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

Prêmio é de R$ 110 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio é de R$ 110 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Atenção brasiliense! O grande prêmio da Mega-Sena acumulou pela nova vez consecutiva e está na casa dos R$ 160 milhões. O concurso 2.978, realizado no último sábado (28/2), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 06, 09, 13, 20, 42 e 50. O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (3/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A modalidade da quina teve 129 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 38.181,97. A quadra registrou 9.449 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 859,23.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 03/03/2026 09:12
SIGA
x