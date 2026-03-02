Presidente do BRB afirma que banco sairá "mais sólido" após crise

Nelson Antonio de Souza: "Nós temos um menu de opções de aporte" - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antonio de Souza, afirmou que a instituição não está medindo esforços para reaver recursos e fortalecer sua estrutura financeira. A declaração foi dada após mais de 12 horas de reunião no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta segunda-feira (2/3), quando deputados discutiram a situação do banco e o projeto de lei 2.175/2026, que trata da capitalização da instituição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Foi uma reunião bastante esclarecedora. Entendo que os deputados precisam formar convicção. Trouxemos todas as informações necessárias para que eles possam votar de maneira contundente para que o BRB se torne cada vez mais sólido e forte. Tenho certeza de que sairemos disso tudo com um banco com muito mais solidez do que vinha antes”, destacou Nelson.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Presidente do BRB chega à Câmara Legislativa do DF para tratar da situação do banco



Ao ser questionado sobre o valor do prejuízo do banco, ele informou que o BRB foi "bastante conservador" na definição do valor. "A provisão indicada pelo Banco Central, órgãos de controle e auditorias independentes é de aproximadamente R$ 8 bilhões e o aporte de capital é na faixa máxima de R$ 6,6 bilhões", respondeu. "Mas nós temos um menu de opções de aporte. Temos subsidiárias que podemos vender participação, temos a carteira do Master de R$ 21,9 bilhões, que ainda não vendemos nada, e podemos fazer um Fundo de Investimento de Direito Creditório", detalhou.

Nelson informou, ainda, que o banco entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que todo fluxo financeiro das carteiras que estão no BRB, foram adquiridas pelo Master e estão indo para o liquidante venham para o BRB. "Pedimos, também, que as carteiras que estão em posse do liquidante e são oriundas do Banco Master venham para nós, e isso nos dá liquidez. Já foi deferido e o liquidante tem 48 horas para dar um retorno."

Leia também: Presidente do BRB diz que sistema de bilhetagem pode parar sem terrenos do GDF



O presidente ressaltou que, em média, o banco vendeu cerca de R$ 5 bilhões em ativos de originação própria, sempre seguindo critérios técnicos e instâncias de governança. Segundo ele, questionamentos feitos por parlamentares referem-se, principalmente, ao valor-eixo de imóveis, informação que será anexada ao projeto de lei com detalhamento de endereços e valores.

Impacto social

O presidente do Sindicato dos Bancários, Cristiano Severo, defendeu a importância estratégica da instituição para a economia local. “Não é uma discussão apenas sobre o BRB, é uma discussão republicana sobre qual Brasília nós queremos”, afirmou.

De acordo com ele, o banco injetou cerca de R$ 80 bilhões na economia brasiliense, especialmente para pequenos e médios empreendedores. Severo também destacou que parte dos lucros da instituição reforça o Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev), com repasse recente de R$ 170 milhões.

“Todos os deputados devem olhar com preocupação para essa situação. É possível que servidores tenham contribuído a vida inteira para se aposentar e, se não houver cuidado agora com o BRB, a previdência deles pode ser colocada em risco. A população mais vulnerável estará em risco com a descontinuidade do BRB”, alertou.

Nesta terça-feira (3/3), haverá uma reunião do Colégio de Líderes, onde os deputados definirão se votam o projeto esta semana.