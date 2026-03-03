InícioCidades DF
IPEDF apresenta Boletim do Comércio Exterior do DF nesta terça-feira

Divulgação será feita por meio do YouTube com dados do quarto trimestre e do consolidado de 2025

Os dados foram obtidos com base na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada - (crédito: Divulgação/IPEDF)
Por João Pedro Zamora*

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) apresentará, às 10h desta terça-feira (3/3), o Boletim do Comércio Exterior do Distrito Federal (BCEx). O registro existe para documentar o desempenho das relações comerciais do DF com regiões internacionais.

O boletim revela um aumento no comércio internacional do DF, com foco especial nas exportações de produtos da área agroindustrial. As importações são majoritariamente de produtos da área da saúde.

A apresentação do boletim ocorrerá às 10h no canal do IPEDF no YouTube.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia*

postado em 03/03/2026 09:15 / atualizado em 03/03/2026 09:15
