Histórias de superação e sucesso são apresentadas no Movimente 2026 a partir desta terça

Empreendedoras, artistas e empresárias se reúnem no Royal Tulip Brasília Alvorada para dois dias de palestras e atividades sobre o protagonismo feminino - (crédito: Divulgação/Sebrae)

O Movimente 2026, projeto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), abre o mês de março com debates sobre equidade no ramo de negócios e com um marco fundamental para as mulheres. Neste ano, o evento celebra os 20 anos da Lei Maria da Penha e vai contar com a ativista que deu nome à lei para falar sobre a importância da medida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento gratuito ocorre hoje (3/3) e amanhã (4/3), no Royal Tulip Brasília Alvorada. Interessados podem se inscrever pelo site movimente.df.sebrae.com.br.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A cerimônia de abertura conta com a participação do governador Ibaneis Rocha e da vice Celina Leão. Representam o Sebrae Nacional o presidente Décio Lima, a diretora administrativa-financeira, Margareth Coelho, e o diretor técnico Bruno Quick. A apresentação do hino nacional fica por conta do grupo de música instrumental Chorodelas.

Em participação remota, a ativista cearense Maria da Penha é destaque no primeiro dia de programação, com palestra sobre a trajetória de luta e recebe homenagem pelos 20 anos da lei. Unindo arte e conscientização, o cordelista Tião Simpatia apresenta a Lei Maria da Penha em literatura de cordel.

A diretora superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, destaca a importância do trabalho e independência econômica para a quebra do ciclo de violência. “Ao trazer Maria da Penha para o Movimente, estamos conectando proteção jurídica e autonomia econômica. Afinal, políticas de enfrentamento à violência precisam dialogar com políticas de desenvolvimento econômico”, pontua.

São dezenas de palestras e reuniões estratégicas distribuídas em diferentes espaços do Royal Tulip. No Palco Travessias, onde acontece a palestra de Maria da Penha, quem também compartilha trajetória de sucesso é a atriz Nany People. Com a palestra “A Mulher que se autofez”, a comediante reflete sobre a luta pela diversidade. O primeiro dia conta ainda com show especial da cantora Vanessa da Mata.

No segundo dia de evento, um dos destaques é a influenciadora e psicóloga Lorrane Silva, a Pequena Lo. Na palestra “Adaptabillidade como estratégia de sucesso”, a influencer usa do humor para falar sobre representatividade e sucesso nas mídias.

Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração Magazine Luiza, Janete Vaz, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, e a a diretora administrativa-financeira Margareth Coelho comandam o painel "Governança e Protagonismo

Feminino - Mulheres do Brasil".

A atriz e empresária Deborah Secco fecha o último dia com a palestra “Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo”. Sócia do brechó Peça Rara, a artista mostra desafios nos universos dos negócios e na dramaturgia.

Rede de apoio

A presença feminina no mercado tem apresentado crescimento expressivo, mas os desafios ainda são latentes. Para Rose Rainha, mesmo em classes sociais distintas, o fator gênero traz uma série de obstáculos para todas as mulheres.

“Mulheres relataram maior dificuldade de acesso a crédito, menor inserção em redes estratégicas de negócios, sobrecarga com responsabilidades familiares e, principalmente, um ambiente institucional que não considera suas especificidades”, explica. “Muitas falavam da solidão de empreender. Outras apontavam que, mesmo quando o negócio cresce, a autoridade feminina ainda é questionada”.

Leia também: Dia da Mulher da Defensoria será realizado às primeiras terças-feiras do mês

Ao entender que os desafios são estruturais, o Movimente se transforma em um espaço de escuta e aconselhamento para empreendedoras dos mais diversos ramos. Nos Espaços Protagonistas, as palestras dão espaço para conversas com maior aproximação, com seminários, oficinas e reuniões sobre temas como tendências de mercado e inteligência artificial.

As Salas Protagonistas ficam no subsolo do Royal Tulip. São oito espaços com atividades simultâneas e presença de especialistas no ramo. Um dos destaques é o “Seminário Realize - 20 ideias de negócios para quem quer começar”, que conta com a participação da vice-governadora Celina Leão e da secretária de Estado da Mulher do DF, Gisele Ferreira.

Confira programação do Palco Travessias



Primeiro dia — Terça-feira (3/2)



Cerimônia de abertura: Governador Ibaneis Rocha e vice Celina Leão, Décio Lima, Margareth Coelho e Bruno Quick.

Governador Ibaneis Rocha e vice Celina Leão, Décio Lima, Margareth Coelho e Bruno Quick. 10h05 - Painel: Segurança Pública : Comandante Geral da PM - Ana Paula Barros, Conceição de Maria (Cofundadora e Superintendente Geral do Instituto Maria da Penha) e Secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

: Comandante Geral da PM - Ana Paula Barros, Conceição de Maria (Cofundadora e Superintendente Geral do Instituto Maria da Penha) e Secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar. 10h50 - Apresentação da Lei Maria da Penha em Cordel : Tião Simpatia.

: Tião Simpatia. 11h00 - Palestra: Maria da Penha, uma história de vida: Maria da Penha.

Maria da Penha. 11h40 - Homenagem Maria da Penha: Rose Rainha, Margarete Coelho, Adélia Bomfim e Diná Ferraz.

Rose Rainha, Margarete Coelho, Adélia Bomfim e Diná Ferraz. 14h30 - Palestra: Presença que Convence - Como a Comunicação Certa Muda Negócios, Decisões e Relações: Carol Portilho.

Carol Portilho. 15h40 - Palestra internacional: O Futuro Próximo dos Negócios com Agentes de IA: Neil Redding.

Neil Redding. 16h30 - Painel: Diálogo Global - Políticas para mulheres no mundo: Sophie Davies, Katarina Tomková, Tonika Sealy-Thompson, Mar Fernández-Palacios e Renata Zuquim.

Sophie Davies, Katarina Tomková, Tonika Sealy-Thompson, Mar Fernández-Palacios e Renata Zuquim. 17h20 - Palestra: A Mulher que se autofez: Nany People.

Nany People. 18h00 - Show: Vanessa da Mata.



Segundo dia — Quarta-feira (4/3).

08h30 - Palestra: Como fazer que seu filho te obedeça: Ivana Jauregui.

Ivana Jauregui. 10h30 - Painel: Assistência social e educação como garantias de direitos: Mayara Noronha Rocha, Helvia Paranaguá e Ana Paula Marra.

Mayara Noronha Rocha, Helvia Paranaguá e Ana Paula Marra. 11h05 - Palestra: Adaptabilidade como estratégia de sucesso: Pequena Lô.

Pequena Lô. 14h30 - Palestra: Inovar e Empreender, Transformando Desafios em Oportunidades: Cris Arcangeli.

Cris Arcangeli. 16h00 - Painel: Governança e Protagonismo Feminino - Mulheres do Brasil: Margarete Coelho, Luiza Helena Trajano e Janete Vaz.



Margarete Coelho, Luiza Helena Trajano e Janete Vaz. 17h05 - Painel: Mulheres no Centro das Políticas Públicas: Sandra Amarilha.

Sandra Amarilha. 18h05 - Palestra: Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo: Deborah Secco.



