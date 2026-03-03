Agências do trabalhador oferecem 535 vagas de emprego no DF nesta terça-feira (3/3)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (3/3), 535 vagas para quem está em busca de uma colocação no mercado. As oportunidades atendem candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência, e oferecem salários que podem chegar a R$ 2.608,20.

A função com maior remuneração é a de açougueiro, em Taguatinga Sul. São três vagas para candidatos com ensino médio completo, sem exigência de experiência prévia. O salário oferecido é de R$ 2.608,20.

Entre os cargos com maior número de oportunidades estão o de repositor de mercadorias, no Guará, com 40 vagas. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não é cobrada experiência. A remuneração é de R$ 1.621.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.