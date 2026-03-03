Funcionários do BRB protestam pela aprovação do "PL da salvação" do banco

Sindicato dos Bancários convoca manifestação para pressionar parlamentares contra projeto sobre o BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Com mobilização marcada para a tarde desta terça-feira (3/3), em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), funcionários do Banco de Brasília (BRB) pretendem pressionar os distritais a aprovar o projeto de lei para salvar o banco estatal. A concentração está prevista para às 12h30, horas antes da reunião de líderes que decidirá se a proposta seguirá para votação em plenário ainda hoje.

Segundo a direção sindical, o principal objetivo da mobilização é garantir o fortalecimento do banco público, a defesa dos postos de trabalho e dos direitos da categoria, além da preservação da função social do BRB no Distrito Federal. A entidade sustenta que os recursos investidos no banco retornam em forma de crédito, políticas públicas e desenvolvimento econômico para a população.

O ato foi convocado pelo Sindicato dos Bancários de Brasília, após uma reunião que se estendeu por mais de 10 horas na segunda-feira (2/3), entre parlamentares e o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, além de assessores e diretores da instituição. O encontro ocorreu na CLDF e teve como foco os impactos do projeto de lei para o futuro do banco.

Nesta terça (3/3), a reunião de líderes definirá se o projeto será incluído na pauta de votação do plenário. Diante da possibilidade de deliberação imediata, o sindicato reforçou a convocação para que funcionários do conglomerado BRB, além de trabalhadores terceirizados, compareçam à CLDF.