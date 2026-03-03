"Meu voto permanece contrário", diz Thiago Manzoni sobre projeto de aporte ao BRB

O deputado distrital Thiago Manzoni (PL) reafirmou, nesta terça-feira (3/3), o voto contrário ao Projeto de Lei 2175/2026 que trata da capitalização da instituição financeira e das estratégias para reforçar o patrimônio do banco. Para o parlamentar, que é da base governista, a reunião com o presidente do BRB, Nelson de Souza, não foi o suficiente para sanar as dúvidas dos deputados.
“O presidente não trouxe documento nenhum, ele só falou. Eu não participei da reunião, mas os outros deputados me disseram que ele não trouxe documentos novos. Se não tem documento para comprovar o que ele está falando, não tem meu voto”, afirmou Manzoni ao chegar à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para a reunião do Colégio de Líderes, que acontece nesta terça-feira e tem como único item da pauta a decisão sobre a votação do projeto de lei.
Thiago Manzoni já tinha expressado, na tribuna da Casa, o voto contrário à aprovação da proposta.
A reunião de líderes acontece neste momento e é onde será definida a data da votação do projeto. Nos bastidores, deputados afirmaram que acreditam que será pautada hoje.
Por Mila Ferreira
