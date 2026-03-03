InícioCidades DF
BRB

"Meu voto permanece contrário", diz Thiago Manzoni sobre projeto de aporte ao BRB

Na última semana, o parlamentar havia se manifestado contra à aprovação da proposta. Após reunião com presidente do BRB, Manzoni disse que a opinião não mudou

"Se não tem documento para comprovar o que ele está falando, não tem meu voto", afirma Manzoni - (crédito: Carlos Vieira/CB)
"Se não tem documento para comprovar o que ele está falando, não tem meu voto", afirma Manzoni - (crédito: Carlos Vieira/CB)
O deputado distrital Thiago Manzoni (PL) reafirmou, nesta terça-feira (3/3), o voto contrário ao Projeto de Lei 2175/2026 que trata da capitalização da instituição financeira e das estratégias para reforçar o patrimônio do banco. Para o parlamentar, que é da base governista, a reunião com o presidente do BRB, Nelson de Souza, não foi o suficiente para sanar as dúvidas dos deputados.
“O presidente não trouxe documento nenhum, ele só falou. Eu não participei da reunião, mas os outros deputados me disseram que ele não trouxe documentos novos. Se não tem documento para comprovar o que ele está falando, não tem meu voto”, afirmou Manzoni ao chegar à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para a reunião do Colégio de Líderes, que acontece nesta terça-feira e tem como único item da pauta a decisão sobre a votação do projeto de lei. 
Thiago Manzoni já tinha expressado, na tribuna da Casa, o voto contrário à aprovação da proposta. 
A reunião de líderes acontece neste momento e é onde será definida a data da votação do projeto. Nos bastidores, deputados afirmaram que acreditam que será pautada hoje.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 03/03/2026 15:50 / atualizado em 03/03/2026 16:04
SIGA
x