Ibaneis Rocha destaca a força do empreendedorismo para as mulheres

A abertura do evento Movimente 2026, nesta terça-feira (3/3), no Royal Tulip Brasília Alvorada, reuniu lideranças do Distrito Federal e especialistas internacionais para debater o fortalecimento do empreendedorismo feminino. Durante a cerimônia, foram apresentados dados sobre o avanço das políticas públicas voltadas à proteção e capacitação das mulheres na capital federal.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou a evolução orçamentária da Secretaria da Mulher, criada em sua gestão, ressaltando que o investimento saltou de R$ 10 milhões para quase R$ 100 milhões em 2026. Segundo o chefe do Executivo local, a segurança pública e a autonomia financeira são indissociáveis.

"Não dá para trabalhar na defesa das mulheres se a gente não procede junto o empreendedorismo, a condição para que ela possa sustentar a si e às suas famílias", afirmou o governador. Ele ainda alertou para a necessidade de união entre os poderes, citando que 80% dos casos de feminicídio decorrem de criminosos reincidentes. "A luta não pode parar. Criamos o primeiro programa nacional de acolhimento das vítimas do feminicídio, que tem sido exemplo para outros estados."

A vice-governadora Celina Leão (PP) trouxe dados de uma escuta ativa realizada com mais de mil mulheres nas regiões administrativas (RAs). Os números revelam que 50% das mulheres desejam empreender, mas não sabem por onde começar, enquanto 61% apontam a dificuldade de conciliar a vida pessoal e profissional como o principal entrave.

"O empreendedorismo feminino não é apenas uma alternativa, é uma afirmação de dignidade. Saímos de 14 para 31 equipamentos públicos de apoio e capacitamos mais de 300 mil mulheres em programas como o Realize e o Renova-DF", pontuou Celina, reforçando que o DF busca ser referência nacional no setor.

A superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, enfatizou o caráter técnico e estratégico do evento, que conta com a participação de 120 especialistas para a construção de uma agenda global. "Teremos uma agenda construída com a ONU, a Agenda 2030 de empreendedorismo feminino. O Movimente tem muitos braços: capacitação, valorização, networking e uma rodada de negócios internacional com mulheres de outros países querendo negociar com as brasileiras", explicou.

Rose reforçou que, embora o foco seja a mulher, o conteúdo é de interesse geral: "É um evento para homens e mulheres discutirem onde precisamos crescer e melhorar o desenvolvimento econômico do DF".

Programação:

Movimente 2026

O evento ocorre hoje e amanhã (4) no Royal Tulip Brasília Alvorada. As atividades combinam discussões técnicas e palestras magnas.

Confira os destaques desta terça-feira no Palco Travessia:

10h50: Palestra "Maria da Penha, uma história de vida", com Maria da Penha, seguida de homenagem conduzida por Rose Rainha.

15h40: Palestra Internacional: "O Futuro Próximo dos Negócios com Agentes de IA", com Neil Redding.

16h30: Painel "Diálogo Global – Políticas para mulheres no mundo", com embaixadoras convidadas.

17h20: Palestra: "A Mulher que se autofez", com Nany People.

18h00: Show de encerramento com Vanessa da Mata.

Inscrições e informações: movimente.df.sebrae.com.br