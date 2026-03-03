Gerente do Hospital de Base reforça alerta para prevenção de doenças renais

Iara Campos, gerente de Serviços de Internação do Hospital de Base, detalhou investimentos e reforçou a importância da prevenção da doença renal crônica. - (crédito: CB//Press)

A ampliação da oferta de hemodiálise na rede pública do Distrito Federal foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — exibido nesta terça-feira (3/3). A convidada foi Iara Campos de Carvalho, gerente de Serviços de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal, que detalhou investimentos e reforçou a importância da prevenção da doença renal crônica.

Segundo ela, a Secretaria de Saúde vem se planejando há mais de um ano para ampliar o atendimento. O processo começou pelos hospitais regionais de Taguatinga e do Gama, que passaram por avaliação estrutural e troca do sistema de osmose, responsável pelo tratamento da água usada na hemodiálise. De forma inédita no DF, foi implantado um equipamento de hemodiálise de duplo passo. Além disso, 65 novas máquinas foram adquiridas e distribuídas na rede, sendo 29 para Taguatinga e 19 para o Gama.

Apesar do reforço na estrutura, Iara destacou que o foco principal deve ser a prevenção. Hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares estão entre as principais causas da doença renal crônica. “O controle dessas condições na atenção primária é fundamental”, afirmou.

A especialista explicou que a doença pode evoluir de forma silenciosa e que exames simples, como a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina, são essenciais para avaliar a função dos rins. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 13% da população do DF apresenta algum estágio da doença renal, e a tendência é de aumento com o envelhecimento da população.

Em 12 de março, Dia Mundial do Rim, uma ação em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia será realizada no Conjunto Nacional, com oferta de testes e orientações à população.

Para Iara, a ampliação da rede é necessária, mas o diagnóstico precoce e o controle das doenças de base seguem como as principais estratégias para reduzir o avanço dos casos no Distrito Federal.