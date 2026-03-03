GDF reforça Saúde com 56 novos veículos para logística e vacinação - (crédito: João Pedro Zamora/CB)

O Distrito Federal receberá 56 novos veículos para a frota da Secretaria de Saúde (SES-DF). A entrega do Governo do Distrito Federal (GDF) tem como objetivo fortalecer a logística assistencial, ampliar a capacidade operacional dos serviços de saúde, garantir maior eficiência no transporte de equipes, insumos, equipes e no apoio às ações assistenciais e de vacinação.

A entrega contempla 20 vans de carga, destinadas ao apoio logístico e transporte de materiais e insumos de saúde, 30 caminhões, voltados ao fortalecimento da logística e distribuição na rede pública, 5 consultórios odontológicos móveis para a ampliação do acesso à saúde bucal, e um veículo de vacinação, destinado ao apoio das estratégias de imunização.

A entrega será na manhã desta terça-feira (3/3), com a presença de autoridades do Distrito Federal, na Praça em frente ao Palácio do Buriti.