"Minhas dúvidas foram sanadas", afirma distrital sobre PL do BRB

Apesar de alguns parlamentares ainda estarem insatisfeitos com os esclarecimentos dados sobre o Projeto de Lei 2175/2016, a ida do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ajudou a sanar as dúvidas de alguns deputados, como por exemplo, do distrital Jorge Vianna (PSD), que integra a base de apoio ao Governo do Distrito Federal (GDF).
No entanto, alguns parlamentares ainda estão insatisfeitos com os esclarecimentos do presidente da instituição financeira sobre o projeto que permite que imóveis públicos do Distrito Federal sejam oferecidos como garantia para possíveis empréstimos feitos pelo BRB.
Uma das preocupações do parlamentar eram os valores dos terrenos colocados como garantia para possíveis empréstimos tomados pelo banco. “O que me deixou mais tranquilo é que o BRB não vai pegar empréstimo, vai abrir um Fundo Imobiliário com esses lotes. Isso me deixou mais aliviado. O mercado imobiliário é muito fomentado nesse meio de investimentos. Serão atraídos muitos investidores para este fundo”, afirmou Jorge Vianna.
O parlamentar participa, nesta terça-feira (3/3), da reunião do colégio de líderes da CLDF, onde será decidido se o PL será colocado para votação ainda hoje ou se a votação será adiada.
