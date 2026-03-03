InícioCidades DF
BRB

"Minhas dúvidas foram sanadas", afirma distrital sobre PL do BRB

Deputado Jorge Vianna (PSD) elogiou a reunião com o presidente do BRB, Nelson de Souza, realizada na segunda-feira (2/3)

Deputado Jorge Vianna (PSD) afirma que reunião com o presidente do BRB foi satisfatória - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Deputado Jorge Vianna (PSD) afirma que reunião com o presidente do BRB foi satisfatória - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Apesar de alguns parlamentares ainda estarem insatisfeitos com os esclarecimentos dados sobre o Projeto de Lei 2175/2016, a ida do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ajudou a sanar as dúvidas de alguns deputados, como por exemplo, do distrital Jorge Vianna (PSD), que integra a base de apoio ao Governo do Distrito Federal (GDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No entanto, alguns parlamentares ainda estão insatisfeitos com os esclarecimentos do presidente da instituição financeira sobre o projeto que permite que imóveis públicos do Distrito Federal sejam oferecidos como garantia para possíveis empréstimos feitos pelo BRB.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma das preocupações do parlamentar eram os valores dos terrenos colocados como garantia para possíveis empréstimos tomados pelo banco. “O que me deixou mais tranquilo é que o BRB não vai pegar empréstimo, vai abrir um Fundo Imobiliário com esses lotes. Isso me deixou mais aliviado. O mercado imobiliário é muito fomentado nesse meio de investimentos. Serão atraídos muitos investidores para este fundo”, afirmou Jorge Vianna.

O parlamentar participa, nesta terça-feira (3/3), da reunião do colégio de líderes da CLDF, onde será decidido se o PL será colocado para votação ainda hoje ou se a votação será adiada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 03/03/2026 16:13 / atualizado em 03/03/2026 16:22
SIGA
x