Manzoni propõe chamar novamente presidente do BRB e secretário de Economia, mas requerimento é rejeitado

O deputado distrital Thiago Manzoni (PL) apresentou, nesta terça-feira (3/3), à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) um requerimento que solicitava a ida do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, e o secretário de Economia do DF, Daniel Izaias, para prestarem esclarecimentos referentes à situação atual do banco.

Por 15 votos a 9, os deputados distritais rejeitaram o requerimento em plenário. Parlamentares, como o deputado Hermeto (MDB), alegaram que o presidente do BRB passou 12 horas na Casa nessa segunda-feira (2/3) e que os esclarecimentos teriam sido esgotados.

Thiago Manzoni, por outro lado, alegou que a exposição de motivos do presidente Nelson não foi suficiente, uma vez que ele “não levou documentos comprovando nada”.

Por conta disso, o parlamentar, que é da base governista, voltou a afirmar que votará contrário ao PL. “O presidente não trouxe documento nenhum, ele só falou. Eu não participei da reunião, mas os outros deputados me disseram que ele não trouxe documentos novos. Se não tem documento para comprovar o que ele está falando, não tem meu voto”, afirmou nesta terça.