InícioCidades DF
BRB-Master

Servidores gritam por "Caesb pública" no plenário da CLDF

A categoria pede a retirada de imóvel da Caesb listado pelo GDF como garantia do empréstimo para salvar o BRB

Em reunião com os deputados distritais nesta terça-feira (3/3), o presidente do BRB, Nelson de Souza, afirmou que, se o projeto não for aprovado, os 6,8 mil empregos dos servidores podem ser afetados - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Em reunião com os deputados distritais nesta terça-feira (3/3), o presidente do BRB, Nelson de Souza, afirmou que, se o projeto não for aprovado, os 6,8 mil empregos dos servidores podem ser afetados - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Durante a fala do deputado Max Maciel (Psol) no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (3/3), os servidores da Caesb que ocupavam a galeria da Casa gritaram por “Caesb pública”. A manifestação foi feita após o parlamentar citar o lote da companhia listado pelo GDF como garantia do empréstimo para salvar o BRB.

“Vocês do BRB estão lutando por vocês mas não colocam outros companheiros. Os terrenos da Caesb, que têm função social, não são terrenos ociosos. É porque vocês não sabem o que fizeram com a CEB, dilapidaram a CEB e privatizaram. E corre o risco de privatizarem a Caesb também”, afirmou o deputado. Após a declaração, a categoria se manifestou em apoio ao parlamentar. 

O imóvel listado fica no SIA — Trecho Serviço Público — Lote F. No local, funciona a maior área operacional da Caesb, com oficina mecânica, uma parte da frota, escola corporativa, equipe de manutenção de água, de esgoto e predial, além de outros serviços. 
 
 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 03/03/2026 18:06
SIGA
x