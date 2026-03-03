Servidores gritam por "Caesb pública" no plenário da CLDF

Durante a fala do deputado Max Maciel (Psol) no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (3/3), os servidores da Caesb que ocupavam a galeria da Casa gritaram por “Caesb pública” . A manifestação foi feita após o parlamentar citar o lote da companhia listado pelo GDF como garantia do empréstimo para salvar o BRB.





“Vocês do BRB estão lutando por vocês mas não colocam outros companheiros. Os terrenos da Caesb, que têm função social, não são terrenos ociosos. É porque vocês não sabem o que fizeram com a CEB, dilapidaram a CEB e privatizaram. E corre o risco de privatizarem a Caesb também”, afirmou o deputado. Após a declaração, a categoria se manifestou em apoio ao parlamentar.





O imóvel listado fica no SIA — Trecho Serviço Público — Lote F. No local, funciona a maior área operacional da Caesb, com oficina mecânica, uma parte da frota, escola corporativa, equipe de manutenção de água, de esgoto e predial, além de outros serviços.