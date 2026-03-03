Dez distritais devem votar contra PL de socorro ao BRB

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) mostra que há 10 deputados distritais dispostos a votar contra o Projeto de Lei 2175/2026 - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Uma contagem feita pelo Correio nos bastidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) mostra que há 10 deputados distritais dispostos a votar contra o Projeto de Lei 2.175/2026, que propõe soluções para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). O levantamento foi confirmado pelo deputado Chico Vigilante (PT), que foi o primeiro a subir à tribuna e reforçou a posição contrária ao projeto.

Até o momento, todos os 24 parlamentares estão presentes em plenário — é necessário haver quórum de, ao menos, 13 deputados. E para que o projeto seja aprovado, é preciso maioria simples. No caso de 24 presentes, 13 votos favoráveis à proposta.

A Câmara Legislativa decidiu apreciar, na tarde desta terça-feira (3/3), o PL. A medida foi tomada pelos líderes da Casa em reunião que aconteceu no início da tarde de hoje. O projeto é colocado na ordem do dia 24h depois da ida do presidente do BRB, Nelson de Souza, à Casa para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo do projeto.

Um total de sete emendas foram acrescentadas, mas os deputados disseram que ainda não tiveram tempo de analisar o teor.

