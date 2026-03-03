Dez distritais devem votar contra PL de socorro ao BRB

Uma contagem feita pelo Correio nos bastidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) mostra que há 10 deputados distritais dispostos a votar contra o Projeto de Lei 2.175/2026, que propõe soluções para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). O levantamento foi confirmado pelo deputado Chico Vigilante (PT), que foi o primeiro a subir à tribuna e reforçou a posição contrária ao projeto.
Até o momento, todos os 24 parlamentares estão presentes em plenário — é necessário haver quórum de, ao menos, 13 deputados. E para que o projeto seja aprovado, é preciso maioria simples. No caso de 24 presentes, 13 votos favoráveis à proposta.
A Câmara Legislativa decidiu apreciar, na tarde desta terça-feira (3/3), o PL. A medida foi tomada pelos líderes da Casa em reunião que aconteceu no início da tarde de hoje. O projeto é colocado na ordem do dia 24h depois da ida do presidente do BRB, Nelson de Souza, à Casa para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo do projeto.
Um total de sete emendas foram acrescentadas, mas os deputados disseram que ainda não tiveram tempo de analisar o teor.
Por Mila Ferreira
postado em 03/03/2026 16:42 / atualizado em 03/03/2026 17:37