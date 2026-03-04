InícioCidades DF
"Temos mais opções de capitalização", afirma presidente do BRB

Em entrevista ao CB.Poder, Nelson Antônio de Souza explicou que os bens serão colocados em um fundo para gerar rentabilidade. O presidente do BRB comentou, ainda, sobre as medidas adotadas para recuperar a saúde financeira da instituição

Durante o programa, ele comentou sobre as ações tomadas em sua gestão - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Durante o programa, ele comentou sobre as ações tomadas em sua gestão - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, comentou, durante o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — , sobre as ações em curso para tentar recuperar a saúde financeira da instituição, entre elas, a transferência de imóveis públicos para um fundo de investimento. Aos jornalistas Carlos Alexandre e Sibele Negromonte, o executivo citou medidas adotadas em pouco mais de três meses de gestão, como a contratação de empresas especializadas para monitoramento das contas do BRB e a reformulação das equipes administrativas do banco.

Souza pediu o apoio da população de Brasília ao projeto e acrescentou que sistema financeiro compreendeu o que foi feito com a instituição. "Hoje, todos entenderam que o BRB é vítima. Houve um crime e tiraram recursos do banco, que estamos resgatando seja por meio da Justiça, de ações, seja fortalecendo a instituição em liquidez, em capital e em reputação de imagem", afirmou. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista. 

Além dos imóveis, quais são as outras opções de capitalização do BRB?

Os próprios ativos do Banco Master, quase R$ 22 bilhões, que não vendemos ainda, porque a maioria dos ativos são bons. Queremos vender por um preço que seja satisfatório para o BRB. Não queremos entregar a um preço muito abaixo da cotação ou do valor de face. Por isso, estamos aguardando o momento certo para vender. Temos uma janela correta para nos desfazermos de ativos. Temos uma carteira de pessoas jurídicas, uma de pessoas físicas e uma carteira de 17 fundos de investimento no Brasil e dois no exterior. Outra opção são algumas subsidiárias que interessam muito ao mercado, e que também apresentam uma possibilidade de venda de participação ou uma venda de equity, de 49%, para que elas continuem sendo públicas. E temos letras financeiras subordinadas, no valor de quase R$ 4 bilhões no mercado, que podemos fazer recompra para gerar capital 

Na conversa de 12 horas que o senhor teve com os deputados distritais, na segunda-feira, como foi a recepção deles ao projeto?

Depois dessa conversa, eu entendi que a preocupação dos deputados é pertinente. O que eu fiz em 12 horas com o secretário de Economia, com o procurador-geral e o diretor da Terracap foi transparência ao máximo para que eles formassem convicção e pudessem dar seu voto com total clareza. Em uma votação anterior, eles se sentiram enganados. Na conversa, viram que o nosso interesse é apenas manter o BRB de pé e sadio. A existência de um banco estadual é muito bom para o DF. Significa ter uma economia forte e programas sociais. Caso o BRB deixe de existir, seriam R$ 215 bilhões a menos na economia do DF. Seriam R$ 6,8 bilhões de dividendos a menos para o governo. 

Na avaliação do senhor, faltou transparência na gestão anterior?

Eu não gosto de fazer julgamento de gestões passadas ou futuras, mas o que eu posso dizer é que o sentimento que ficou é de que algumas coisas não se concretizaram. O que eu quis fazer durante a conversa foi dividir os momentos: estamos vivendo um momento histórico no sistema financeiro nacional e um momento no qual o BRB precisa permanecer de pé e com condições de permanecer forte. 

Desde que o senhor assumiu, passaram-se três meses. O que de concreto foi realizado na gestão?

Tomamos algumas medidas em termos de austeridade. Vimos que não tinha como manter as mesmas coisas com a situação em que o banco se encontra. Uma delas foi o festival de vela em Dubai. O aeroporto de Brasília tinha envelopamento de Dubai, que é algo louvável, mas custava alguns milhões para o banco. Todos os projetos foram reduzidos para diminuir as despesas, especialmente de marketing e publicidade. Em termos de governança, mudamos praticamente a diretoria inteira, mudamos o conselho de administração, o comitê de auditoria e os colegiados de maneira geral. Além disso, contratamos empresas de auditoria independente e forense e uma de investigação, que já fizeram os primeiros achados. Esses documentos foram encaminhados à Polícia Federal, ao STF, à CVM e ao Banco Central e culminaram em um novo inquérito policial. Inclusive, na semana passada, entramos com um arresto — apreensão de bens do devedor para garantir o pagamento de uma dívida — em 23,5% das ações do BRB que estão em free float (ações disponíveis para livre negociação no mercado). Vimos que havia carteiras do banco que estavam indo para o Banco Master, Rio e Pleno, e não para nós, que somos donos. Peticionamos, no STF, que deu 48 horas para o novo representante dos bancos restabelecer o fluxo financeiro e a devolução das carteiras. O prazo acaba hoje (ontem). 

Há muita expectativa sobre o balanço do BRB, que deve ser divulgado até 31 de março. O senhor afirmou que o banco sairá mais forte. O que esperar desse balanço? 

O Banco Central tem dado todo apoio. Ele sabe que o BRB é forte. Estamos com o nosso balanço do terceiro trimestre atrasado. As demonstrações financeiras de 2025 não estão atrasadas, pois ainda temos prazo. Acertamos com o BC que a divulgação do terceiro trimestre de 2025 mais o exercício pleno de 2025 serão divulgados no fim do primeiro trimestre deste ano, já com o aporte de capital feito e com o banco regularizado. Inicialmente, teríamos 180 dias para regularizar. Entretanto, como o BRB é listado em Bolsa e tem 33% das ações em free float, temos até 31 de março para divulgar o balanço. Por isso antecipamos a Assembleia Geral Extraordinária para o aporte de capital para 18 de março. Estou confiante de que vai dar certo.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 04/03/2026 01:00
