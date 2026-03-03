Ocupantes da galeria são retirados da CLDF durante votação

Dois ocupantes da galeria da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) foram retirados do plenário pela Polícia Legislativa na noite desta terça-feira (3/3), durante a votação do PL 2175/2026, que prevê a capitalização do BRB. Eles foram retirados durante o discurso do deputado distrital Daniel de Castro (PP). Um deles, trabalhador da Caesb, ficou detido na casa.

De acordo com um representante da Sindágua, que não será identificado, o homem foi levado de forma violenta pelos policiais, e não havia se manifestado de forma violenta. Após a detenção, o sindicato acionou representação legal.

A Presidência da CLDF explica que a retirada foi determinada para garantir a ordem e o regular andamento da sessão. A Polícia Legislativa foi acionada e passou a conduzir os manifestantes para fora do plenário e, posteriormente, para a área externa do prédio.

Ocupavam a galeria, em sua maioria, servidores da Caesb e funcionários do BRB. Durante a votação, houve manifestações e protestos, o que elevou o clima de tensão no plenário. Parlamentares chegaram a comentar a situação enquanto os manifestantes eram retirados.

Colaborou o estagiário Artur Maldaner, sob a supervisão de Tharsila Prates

