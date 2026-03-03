CLDF aprova PL de socorro ao BRB em 1º e 2º turnos

03/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Sessão ordinária na Câmara Legislativa para aprovação de crédito para socorro financeiro do BRB. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Os deputados distritais aprovaram, por 14 a 10, em primeiro turno, a votação do projeto de lei de socorro ao Banco Regional de Brasília (BRB). O resultado gerou protestos de pessoas que ocupam a galeria da Casa, e o presidente, deputado Wellington Luiz (MDB), chamou a polícia legislativa.

"Aqui é a Casa do povo, não é a casa da mãe Joana. Ninguém vai desrespeitar parlamentar aqui, não. Não confundam as coisas. Solicito que a polícia legislativa fique atenta a isso", afirmou Wellington Luiz.

O Correio apurou que os parlamentares encerram a votação ainda hoje. O próximo passo é a votação da redação final da proposta.

Confira como votou cada deputado em1º turno

Contrários

1. Fábio Felix

2. Max Maciel

3. Dayse Amarílio

4. Chico Vigilante

5. Gabriel Magno

6. Ricardo Vale

7. Paula Belmonte

8. Rogério Morro da Cruz

9. Thiago Manzoni

10. João Cardoso

Favoráveis

1. Daniel Donizete

2. Doutora Jane

3. Eduardo Pedrosa

4. Hermeto

5. Iolando

6. Jaqueline Silva

7. Joaquim Roriz

8. Jorge Vianna

9. Martins Machado

10. pastor Daniel

11. Pepa

12. Roosevelt

13. Wellington Luiz

14. Robério Negreiros



