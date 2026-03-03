"Infeliz necessidade", afirma Joaquim Roriz Neto sobre voto em favor do BRB

O deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) afirmou que votará a favor da aprovação do Projeto de Lei 2175/2026, que prevê medidas para capitalização do Banco de Brasília (BRB). O parlamentar admitiu que o voto favorável é uma “infeliz necessidade”, uma vez que, segundo ele, após a exposição de motivos do presidente do banco, Nelson de Souza, ficou claro que o BRB vai parar, caso a proposta não seja aprovada.

“É uma solução ideal? Não. Não é uma solução ideal, mas é necessário. Então, eu vou fazer parte desse grupo de deputados que vai colocar, sim, a cara a tapa, porque a população vai questionar”, ressaltou Roriz Neto. “Então, estamos aqui tratando da aprovação desse projeto para resgatar o BRB e para manter os milhares de empregos”, defendeu.

Roriz Neto afirmou que, às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas. “Eu quero fazer parte do grupo que votou pra salvar o banco”, enfatizou. “Se os deputados todos aqui se omitissem, o problema ia acabar voltando para a Câmara Legislativa, mas um problema infinitamente maior”, alertou.

Pela previsão do parlamentar, o projeto deve ser aprovado com 14 votos favoráveis. Até o fechamento desta matéria, a votação da proposta ainda não tinha começado.

