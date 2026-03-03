Roosevelt defende PL de capitalização do BRB e alerta para risco de liquidação

O deputado distrital Roosevelt Vilela (PL) defendeu, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a aprovação do projeto de lei que trata da reestruturação do Banco de Brasília (BRB) e alertou para o risco de liquidação da instituição caso a proposta não seja votada com urgência.

O parlamentar classificou como “infeliz” o episódio envolvendo o BRB e o Banco Master, mas afirmou que eventuais irregularidades devem ser apuradas pelas autoridades competentes. “Isso tem que ser tratado pela polícia. Agora nós temos que salvar o BRB, que é um patrimônio de Brasília”, declarou.

Roosevelt ressaltou a importância do banco para o Distrito Federal que, segundo ele, conta com mais de 12 mil trabalhadores e 23 projetos em andamento. “Nós não podemos perder esse patrimônio. Então esse projeto diz respeito a isso. Outras questões vão ser discutidas em outras instâncias e em outros momentos”, afirmou.

O deputado também destacou o prazo para que o Conselho do BRB possa se reunir, após eventual aprovação e sanção da proposta, para apresentar relatório ao Banco Central. De acordo com ele, sem a aprovação imediata, não haverá tempo hábil para cumprir as exigências do órgão regulador. “Se nós não aprovarmos esse projeto agora, o conselho do BRB não vai ter tempo de se reunir já com esse projeto aprovado e sancionado no dia 18 de março e, consequentemente, a apresentação de um relatório para o Banco Central”, disse.

Para o parlamentar, a aprovação do projeto permitiria iniciar um processo de recuperação da instituição e, posteriormente, discutir responsabilidades por eventuais prejuízos. “A gente vai poder iniciar um novo processo, um processo de recuperação do BRB e também discutir os responsáveis por esse prejuízo histórico para a nossa cidade”, afirmou.

Roosevelt ainda citou declarações do atual presidente do banco, segundo as quais, sem a aprovação do projeto neste momento, a instituição poderá ser liquidada. “Sem a aprovação desse projeto, nesse momento, nós teremos fatalmente a liquidação do banco”, declarou, acrescentando que a possibilidade não seria uma decisão política, mas uma imposição legal. “A lei do sistema financeiro diz respeito a isso. Se na apresentação do relatório do trimestre não houver recursos suficientes para honrar os empréstimos e os compromissos do banco, o banco é liquidado”, concluiu.