Detentos extorquiam vítimas do DF de dentro de presídio de Recife

Na manhã desta quarta-feira (4/3), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação para desarticular um grupo suspeito de praticar extorsões por telefone a partir de dentro de um presídio em Pernambuco. A ação foi coordenada pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), com apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

A investigação começou em dezembro de 2025, após um morador de Taguatinga relatar o recebimento de ameaças depois de procurar uma acompanhante em um site. Segundo a polícia, ele foi abordado por telefone por pessoas que se apresentavam como integrantes de facções criminosas e transferiu R$ 700 sob intimidação.

De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ªDP, os suspeitos estavam presos na Penitenciária de Igarassu, na região metropolitana do Recife. De dentro das celas, faziam ligações durante a madrugada para vítimas em diferentes estados. Ao menos 40 pessoas teriam sido alvo do esquema.

No golpe mais recorrente, os interlocutores afirmavam que a vítima havia denunciado a atuação de uma facção no bairro onde morava e que, por isso, seria “julgada”. Com dados pessoais em mãos, os suspeitos diziam que havia integrantes do grupo na porta da casa e exigiam transferências para evitar uma suposta execução.

A polícia identificou 11 integrantes do grupo, entre eles familiares dos detentos e um adolescente. Eles seriam responsáveis por habilitar linhas telefônicas e movimentar valores obtidos com as extorsões.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Igarassu, além de determinação para restringir visitas na unidade prisional.

Os investigados devem responder por extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Eles permanecem à disposição da Justiça.