Secretário de Segurança Pública do DF defende redução da maioridade penal

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, afirmou ser "inconcebível" que pessoas com idade superior a 16 anos possam votar, mas não sejam julgadas pela justiça criminal. Ele, que participou da abertura da 2ª Conferência de Segurança Pública, na noite desta terça-feira (3/3), em Brasília, defendeu a aprovação da redução da maioridade penal. Avelar, embora se coloque favorável à diminuição da maioridade penal, ponderou a necessidade de discutir esse assunto na Câmara dos Deputados e com a sociedade.

"Acho inconcebível que um uma pessoa com 17 anos de idade ou acima de 16, podendo votar, ser julgada como incapaz de responder por atos da gravidade", afirmou o titular da pasta. A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (4/3) a PEC da Segurança Pública, que inclui a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.

PEC da Segurança Pública

Sob relatoria do deputado federal Mendonça Filho (União-PB), o atual texto da PEC da Segurança Pública tem sido criticado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobretudo nos pontos da redução da maioridade penal e de alterações no repasses para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Na avaliação do relator, a diminuição da idade penal precisa ser mantida.

"Eu defendo a manutenção da redução da maioridade penal, mesmo com pedidos do governo para retirar o tema da PEC. (...) O que eu vejo hoje é que a redução da maioridade penal em qualquer pesquisa de opinião pública que você faça conta com 80 a 85% de apoio na população. Na Câmara, a grande maioria dos parlamentares manifesta essa posição", disse.

O deputado também participou da abertura da 2ª Conferência de Segurança Pública. Além deles, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), subiu ao púlpito do evento para discursar em defesa da aprovação da PEC.

"Queremos amanhã, deputado Mendonça Filho, aprovar a PEC da Segurança Pública", defendeu Motta, em seu discurso. Após o evento, o presidente da Câmara e o relator da proposta, se reuniram para discutir pontos do projeto.

