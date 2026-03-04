Rodoviária do Samba celebra mulheres em evento gratuito em Ceilândia

Por João Pedro Zamora*

Na semana da mulher, o projeto Rodoviária do Samba forma uma roda especial para homenagear as mulheres sambistas na rodoviária do Setor O, em Ceilândia. A festa começa a partir das 17h desta quinta-feira (5/2) e vai contar com a presença de nomes como Kris Maciel, Yara Alvarenga, Negona, Ane Êoketu, Bruna Tassy e Fê Monteiro.

O projeto é feito pelas produtoras Instituto Cultural Black Spin Breaker´s, Onã Produções, Produção Criola, com apoio do Boi do Seu Teodoro e em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

A cantora Cris Pereira é uma das realizadoras do evento e reitera a importância das mulheres para o samba. "As mulheres têm um papel fundamental tanto na história quanto no futuro do samba. Elas criam, sustentam e reinventam esse gênero musical. A roda será um momento de celebrá-las", afirmou a sambista.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, também enxerga o evento como uma forma de reafirmar o protagonismo feminino e o compromisso das políticas públicas para com as mulheres. "Celebrar as mulheres do samba é reconhecer a força de quem constrói, todos os dias, a identidade cultural do Distrito Federal. Ao levar a roda para Ceilândia, ampliamos o acesso à cultura e fortalecemos os territórios criativos, com respeito, inclusão e participação da comunidade", disse ele.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe