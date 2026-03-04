Dois pedidos de impeachment contra Ibaneis são arquivados na CLDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Dois pedidos de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB) foram arquivados nesta quarta-feira (4/3), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ainda restam dois pedidos a serem analisados pela Casa.

Uma das solicitações arquivadas é de autoria dos partidos PT, PV, PDT, PC do B e Rede, de oposição ao governador. O segundo foi de autoria do cidadão Ivan Pereira de Souza.

Os despachos são assinados pelo presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz (MDB), que declara ter seguido parecer da Procuradoria-Geral da CLDF, que recomendou o arquivamento sumário.

O pedido que ainda falta ser analisado é de autoria da deputada distrital Paula Belmonte (PSDB). As denúncias ocorrem em meio a crise do Banco BRB e a saída iminente do governador do cargo, no final deste mês, para disputar as eleições.