InícioCidades DF
POLÍTICA

Dois pedidos de impeachment contra Ibaneis são arquivados na CLDF

Um deles foi protocolado por partidos da oposição ao governo e o outro por um cidadão de nome Ivan Pereira de Souza. Ainda restam dois pedidos a serem analisados

Dois pedidos de impeachment contra Ibaneis são arquivados na CLDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Dois pedidos de impeachment contra Ibaneis são arquivados na CLDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Dois pedidos de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB) foram arquivados nesta quarta-feira (4/3), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ainda restam dois pedidos a serem analisados pela Casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Uma das solicitações arquivadas é de autoria dos partidos PT, PV, PDT, PC do B e Rede, de oposição ao governador. O segundo foi de autoria do cidadão Ivan Pereira de Souza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os despachos são assinados pelo presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz (MDB), que declara ter seguido parecer da Procuradoria-Geral da CLDF, que recomendou o arquivamento sumário. 

O pedido que ainda falta ser analisado é de autoria da deputada distrital Paula Belmonte (PSDB). As denúncias ocorrem em meio a crise do Banco BRB e a saída iminente do governador do cargo, no final deste mês, para disputar as eleições.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 04/03/2026 16:22 / atualizado em 05/03/2026 14:45
SIGA
x