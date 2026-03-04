Ibaneis exonera mais três indicados de deputado que votou contra PL do BRB

Após aprovação do PL, Ibaneis exonerou indicados de deputados de base que votaram contra o projeto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Outros três servidores que ocupavam cargos de confiança no GDF foram exonerados pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta quarta-feira (4/3). As pessoas eram indicações do deputado da base João Cardoso (Avante), que votou contra o projeto de salvação do BRB, aprovado na noite dessa terça-feira (3/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Foram demitidos o administrador regional de Sobradinho, Paulo Izidoro da Silva; o administrador regional de Sobradinho II, Diego Rodrigues Rafael Matos; e o chefe de gabinete da administração regional de Sobradinho II, Marco Aurélio Vieira de Souza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ibaneis já havia exonerado quatro outros servidores indicados por deputados da base que também votaram contra o PL na noite de terça-fera (3/3). Nesse primeiro grupo de exonerados, os alvos foram indicações dos deputados Thiado Manzoni (PL) e Rogério Morro da Cruz (PRD).

Procurado, o deputado João Cardoso ainda não se pronunciou sobre a medida. Os administradores e o chefe de gabinete também ainda não se pronunciaram sobre as exonerações.

Projeto da salvação

O PL da salvação do BRB recebeu 14 votos favoráveis e 10 contra. Uma reunião a portas fechadas entre o alto escalão do governo, os deputados e o presidente do BRB, Nelson de Souza, na CLDF, na segunda-feira (2/3), foi crucial para angariar votos favoráveis à medida.

No projeto aprovado pela Casa, consta o valor de R$ 6,6 bilhões como limite a empréstimos tomados pelo banco com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras, o que sinaliza um possível valor do prejuízo.

Além disso, foram acrescidas 13 emendas que pedem, entre outras coisas, a inclusão de mecanismos de transparência, garantias de proteção ao patrimônio público, critérios mais claros para eventual venda de subsidiárias e contrapartidas financeiras ao Distrito Federal.



