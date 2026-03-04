Atletas da PMDF se destacam em competição de tiro prático no Paraná

Dois representantes da PMDF são destaques na competição de tiro prático - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram destaque na etapa de abertura da temporada 2026 da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP). O evento contou com 600 competidores de todo o país.

A competição ocorreu na cidade de Medianeira (PR), entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março. O local foi palco para a performance do 2º sargento Daniel Borges Damasceno, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do DF (BPMA), que, na divisão Standard Policial, alcançou o terceiro lugar.

Na divisão Production, o 2º sargento Leonardo Sousa Melo, da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da PMDF, ficou em primeiro lugar na categoria Policial, alcançou a segunda posição na categoria Master e quarto lugar na classificação geral. Esses resultados colocaram os policiais do DF em vantagem no começo do Campeonato Brasileiro de 2026.

Segundo a PMDF, o sucesso esportivo dos policiais tem reflexos no dia a dia profissional. “Como instrutores da corporação, os atletas levam a excelência e o rigor técnico das pistas de tiro para o treinamento dos demais integrantes da segurança pública”, afirma, em nota.