Idoso desaparecido desde segunda-feira é encontrado morto em Taguatinga

Bombeiros usaram cães farejadores e drone com sensor térmico nas buscas. A Polícia Civil investiga o caso

Idoso foi encontrado nesta quarta-feira - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram, nesta quarta-feira (4/3), o corpo de um idoso que estava desaparecido desde segunda-feira (2/3), na QS 05, em Taguatinga Sul. A Polícia Civil investiga o caso.

A operação mobilizou militares do 21º GBM (Riacho Fundo), o Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL) — com o emprego de cães de resgate — e o 3º Esquadrão de Aviação (ESAV), com apoio de drone equipado com sensor térmico.

Após a delimitação da área de busca, os bombeiros iniciaram a varredura terrestre. Com o auxílio do cão de resgate Baruque, o idoso foi localizado em uma área próxima à Rua 600.

A cena foi preservada para a perícia da Polícia Civil.

Por Darcianne Diogo
postado em 04/03/2026 21:02
